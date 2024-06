Horóscopo de julho: Tchau, ilusão. Olá, novidade

O mês começa com a tarefa de nos conectarmos com nossas energias internas. Um desafio e tanto para quem é racional demais, mas necessário, já que nosso lado emocional e intuitivo também merece espaço. Netuno, o planeta das ilusões, dos sonhos e do subconsciente, faz seu movimento retrógrado no dia 2, no signo de Peixes, e provoca falsas convicções. Será importante enxergar as situações com olhos neutros, pois nem tudo é o que parece ser. Vamos ao horóscopo de julho?

Logo depois, com a Lua Nova em Câncer, os assuntos familiares ganham destaque, assim como o passado volta à tona em um belíssimo encontro entre o que foi e o que é, nos colocando em uma missão de cura e ressignificado. Caminhando para o meio do mês, nossas responsabilidades serão testadas e nossos propósitos, cobrados. Será de extrema importância utilizar a espiritualidade e o autoconhecimento como guias para nossas respostas. É um encontro importante, já que nos coloca de frente com medos e crenças. O único caminho, porém, é seguir em frente.

No dia 11, com Vênus chegando em Leão, estaremos mais focadas no bem-estar e na autoestima. Mas, muito mais do que cuidar da beleza e do exterior, é hora de fazer um balanço para descobrir onde em nossas vidas estamos nos negligenciando. O momento pede renovação pessoal e um exercício contínuo para não nos deixar em segundo lugar, em prol dos outros.

Uma oposição entre Vênus em Leão e Plutão em Aquário pode deixar nossos sentidos confusos. Nesse encontro, tudo o que nos prende ao passado será descartado e transmutado. Afinal, estamos há um tempo empurrando certas situações com medo de desapegar. Assim, é chegado o momento de olhar para novas ideias e caminhos.

Continua após a publicidade

No dia 20, com Marte em Gêmeos, as atitudes se renovam. Há movimento, coragem e dinamismo para buscar realizações. A sociabilidade se faz presente e as pessoas serão peças fundamentais para encontros importantes. No dia 21, com a Lua Cheia em Aquário, o momento é de fortalecer o plano mental e os planos futuros. Dia mágico para cocriar.

No dia 22, com o Sol chegando em Leão, todo o brilho e renovação solar se encontram, permitindo doses extra de vitalidade, coragem e alegria. O início do mês traz um mergulho interno para nosso passado e fecharemos julho com a concretização de tudo aquilo que merece ser vivido.

Horóscopo de julho para cada signo

Câncer: Este é um mês de renovação de energias. Para isso, filtre suas emoções e parta rumo ao novo. Julho pode trazer dúvidas sobre sua fé e espiritualidade, por isso é bom fazer uma limpa nas suas crenças. A Lua Nova em seu signo renova as esperanças e promove possibilidades. No meio do mês, oportunidades financeiras podem exigir mais da sua criatividade. Não tenha medo de mostrar do que é capaz.

Continua após a publicidade

Leão: É momento de renovar sua essência! Netuno retrógrado traz confusões, não será fácil diferenciar a realidade da ilusão. Por isso, cuidado ao fazer escolhas precipitadas. No meio do mês, com Vênus chegando em seu signo, você sente mais suavidade no caminho. Use sua comunicação e vitalidade para dar espaço ao novo. Cuidado com embates profundos e definitivos no amor.

Virgem: O mês começa com dúvidas. Mantenha a cabeça firme se quiser que tudo fique mais claro e ordenado. Netuno dá o tom da incerteza, e o melhor conselho é ouvir seu coração: as aparências enganam. A Lua Nova ilumina seus planos futuros e traz novidades. Mercúrio entra em seu signo no final do mês e é o responsável por um aumento das responsabilidades no cotidiano.

Libra: Julho começa com a necessidade de se conectar com a intuição. A autorresponsabilidade se faz presente. No dia 5, há um momento de sorte na carreira. No decorrer do mês, a estrela brilha em sua sociabilidade: novas pessoas podem trazer possibilidades ótimas. Mas, é no dia 21, com a Lua Cheia em seu paraíso astral, que as energias estarão mais favoráveis.

Continua após a publicidade

Escorpião: Com a influência do elemento água no mês, você se sente mais confortável em viver sua verdade. O cuidado ficará nas questões internas. Promova a criatividade baseada na sua intuição. No dia 5, a espiritualidade manda um sinal, saiba reconhecê-lo. A família trará questões que precisarão ser resolvidas. Já no meio do mês, há um caminho bonito e harmônico.

Sagitário: Logo no começo do mês, parentes e assuntos domésticos serão a prioridade, já que será preciso resolver pendências. Cuidado com soluções imediatas, convém pensar antes de agir. Oportunidades envolvendo pessoas de fora, assim como viagens, não estão descartadas este mês. Julho promove transformações em seu lado emocional. Aja com equilíbrio.

Capricórnio: Com a influência de alguns planetas no seu setor de relacionamentos, o mês promove um acerto de contas com o amor. Será necessário abrir o lado emocional. O dia 5 é altamente favorável para os acasos. As parcerias profissionais também ganham estímulos, com possibilidades prósperas em vista. Dia 21 será um ótimo momento para aumentar sua renda.

Continua após a publicidade

Aquário: Aproveite toda a sua energia astral para promover bons andamentos no cotidiano e trabalho. Cuidado com embates nos relacionamentos, já que a briga pela razão será inevitável. Aprenda a transmutar o que não é necessário, pois o caminho está aberto para o amor por volta do dia 21. Cuidado com falsidades e ilusões, sobretudo com promessas de trabalho.

Peixes: Netuno fica retrógrado e promove uma quebra de crenças, os aparentes indícios podem trazer mensagens trocadas e será necessário ouvir mais sua intuição. No dia 5, sua criatividade será renovada. No dia 21, a Lua Cheia promove rebuliços no campo sentimental. No final do mês, Mercúrio dá um chega para lá na mesmice e traz movimento no amor.

Áries: Logo no começo de julho, há um encontro entre a razão e a emoção, no qual será preciso focar no equilíbrio para tomar decisões assertivas. Ao longo do mês, com os movimentos planetários em seu paraíso astral, você experimentará a renovação da autoestima. Priorize o autocuidado. Sua criatividade pode abrir portas importantes no trabalho.

Continua após a publicidade

Touro: Com a chegada de Netuno Retrógrado, o alerta fica por conta das amizades: cuidado com situações fantasiosas. Seus planos para o futuro também precisam de uma dose de realidade – fique atento para não imaginar demais e perder chances de realização. Há boas novas na família. Fique de olho em novos direcionamentos profissionais.

Gêmeos: O mês de julho traz movimentações na área financeira, oferecendo inclusive soluções para problemas do passado. Mas Netuno Retrógrado logo no início mostra que nem tudo serão flores, cuidado com promessas de crescimento rápido e oportunidades que parecem fáceis demais. Viagens curtas podem renovar sua energia este mês.