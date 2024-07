Descubra como Netuno retrógrado impacta sua rotina

Netuno é um planeta conhecido por criar uma névoa que distorce a percepção da realidade. No entanto, quando o assunto é Netuno retrógrado, essa névoa se dissipa, revelando a verdade. Portanto, diferente de períodos como o temido “Mercúrio retrógrado” ou “Vênus retrógrado”, o movimento contrário pode trazer muitas vantagens.

O que é Netuno retrógrado

De acordo com Joyce, consultora esotérica da iQuilibrio, a partir de hoje (2), Netuno retrógrado nos traz a oportunidade de lidar com a realidade, abandonar vícios, escapar de idealismos e encarar as situações como elas realmente são.

Ela também reitera que esta retrogradação é particularmente significativa, pois é a última antes de Netuno entrar em Áries em 2026.

“Desde 2012, Netuno em Peixes tem trazido tantas confusões quanto um toque de idealismo e fé. Agora, temos a oportunidade de enxergar com clareza, aceitar os processos de amadurecimento e elevar nossa espiritualidade a um novo nível”, diz.

Como Netuno retrógrado afeta os signos?

Julho de 2024 é um mês de grandes transformações astrológicas (você pode conferir mais detalhes em nosso horóscopo mensal). Como dito anteriormente, Netuno retrógrado traz a chance de vermos a realidade com clareza e crescer a partir disso.

Agora, claro: essa não é uma tarefa fácil. Muitas vezes, para quebrar ilusões, precisamos encarar realidades duras acerca de quem somos e das escolhas que fazemos.

Todavia, a astróloga afirma que, por Mercúrio estar em Leão durante esse mesmo período, teremos uma chama de criatividade e confiança para conseguir lidar com os desafios e revelações que devem vir à tona nas próximas semanas.

“Os signos devem aproveitar esse período para refletir, ajustar suas percepções e se afirmar no mundo. Estejam conscientes das influências ao seu redor: quem são as pessoas que os cercam? Quais os perfis que você segue nas redes sociais? Tudo isso ajuda a construir uma personalidade e um caráter. Use esse conhecimento para elevar sua vida a um novo patamar”, conclui a consultora da iQuilibrio.

