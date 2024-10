Horóscopo de outubro: eclipse em Libra traz luz para nossas escolhas

Sim, faltam dois meses para acabar 2024. Você deve estar pensando que o ano passou rápido demais e que ainda não deu tempo de riscar os itens da sua lista de metas, mas a verdade é que de nada adianta ficar lamentando o fim do ano se existe tanta coisa ainda para acontecer em outubro. Antes de ver o horóscopo do seu signo, confira a energia deste mês.

O que esperar do começo de outubro?

O mês começa com a energia de um belo eclipse em Libra trazendo luz para nossas escolhas. É hora de acertar as contas com o destino e garantir que os próximos passos sejam de mais presença e decisão. Nesse momento, há a tendência de questões virem à tona por meio de amigos e conhecidos, então é bom ter foco e discernimento.

Dia 2 de outubro traz desafios

No dia 9, Júpiter — o planeta benéfico e da boa sorte — fica retrógrado no signo de Gêmeos, mostrando para todos os outros signos que o poder da fé existe e que deve ser colocado em prática. Esse será um período mais desafiador, sobretudo energeticamente. É normal dar uma reduzida no otimismo, já que o poder mental e o foco estarão igualmente desalinhados.

Como tudo que Júpiter toca expande, todo cuidado é pouco na hora de focar no tipo de vibração que estaremos emanando: é exatamente essa a onda que poderá retornar depois.

Dia 11 de outubro é ideal para colher o resultado do seu esforço

No dia 11, com o fim da fase retrógrada de Plutão em Capricórnio, nossos planos ganham novas estruturas e recomeços. Eis o momento perfeito para colher os resultados do seu trabalho, pois vai sobrar apenas aquilo que estiver em sintonia com o seu propósito. Com a ajuda de Mercúrio em Escorpião, essa energia fica ainda mais profunda, pois estaremos dispostas a encontrar o caminho exato que nos levará para as situações desejadas.

Dia 17 de outubro reforça a importância da atenção

No dia 17, a Lua Nova em Áries traz impulso e coragem. Aqui, é bom ficar atenta, pois na ânsia de querer sempre mais podemos acabar botando algumas coisas a perder. Ser cuidadosa nas suas atitudes e pensar antes de falar ainda é o melhor remédio para a alta energia ariana. Mesmo assim, é um período propício para mudar a nossa realidade, seja em qual setor for.

Ainda no dia 17, Vênus chega em Sagitário promovendo mais liberdade e desejo de relacionamento. A vontade de ter um par romântico aumenta nesse período. Conte com oportunidades vindas do céu para que os sonhos se tornem realidade.

Dia 22 de outubro deixa as emoções mais intensas

Mais adiante, no dia 22, uma tensão entre o Sol (ainda em Libra) com Plutão (em Capricórnio) deixa os signos em alerta, com possíveis mudanças nas estruturas sociais. Todo cuidado é pouco nas situações que envolvam o coletivo.

Nesse mesmo dia 22, à noite, o Sol chega em Escorpião e promete deixar as emoções mais intensas e profundas, botando em foco os sentimentos que devem ser transmutados e recomeçados.

Horóscopo do mês de outubro para cada signo

Libra 23/9 a 22/10

O Sol ficará no seu signo pela maior parte do mês, o que poderá trazer facilidades, mas decisões importantes também. Cuidado para não se perder diante de tantos compromissos: respire fundo. Uma viagem e uma promoção no emprego podem ser adiadas de forma temporária para você ter tempo de se organizar. Por isso, não se preocupe. No final do mês, o setor financeiro pode render boas surpresas.

Escorpião 23/10 a 21/11

Nesse mês, seja firme nos seus propósitos, pois há possibilidade de o passado dar as caras. No meio de outubro, Júpiter vai estacionar a sua energia e situações de justiça, como heranças e processos, devem entrar em pausa. Já no final do mês, o Sol chega ao seu signo trazendo possibilidades — inclusive amorosas.

Sagitário 22/11 a 21/12

Outubro será recheado de convites e encontros, inclusive no campo profissional. Seu jeito prático e assertivo tem tudo para se sobressair. Plutão deixa de ficar retrógrado no seu setor financeiro, e o dinheiro sorri de volta para você. Aproveite para investir. No amor, tome cuidado com mal-entendidos e situações aparentemente corriqueiras.

Capricórnio 22/12 a 21/01

O Eclipse traz oportunidades ao seu setor profissional. Escolha seu caminho levando em consideração projetos de médio e longo prazo. Com Plutão dando uma trégua, você finalmente respira fundo e segue para as novidades da vida commais maturidade e discernimento. A Lua Nova do dia 17 renova os planos para a sua família.

Aquário 21/01 a 19/02

Outubro começa trazendo os frutos daquilo que você plantou nos últimos meses. O momento é de escolher caminhos e, sobretudo, confiar neles. Não tenha medo de ficar com o que é melhor para você. Com Júpiter retrógrado no seu paraíso astral, você pode dar de cara com pessoas do passado pedindo novo retorno no amor.

Peixes 20/02 a 20/03

Cuidado para não sair abraçando tudo que deseja neste mês — saiba escolher suas estradas. Júpiter fica retrógrado no setor familiar, o que traz questões desafiadoras, sobretudo com dinheiro. Por volta do dia 17, podem surgir mudanças na carreira. O final do mês é propício para viagens ou estudos.

Áries 21/03 a 20/04

Logo no início do mês, um Eclipse pode trazer uma reviravolta nas questões amorosas. Defina o que você quer, pois há grandes chances de concretização. No decorrer do mês, evite fazer tudo ao mesmo tempo de forma impulsiva, pois podem surgir surpresas desafiadoras. No final do período, há chance de crescimento.

Touro 21/04 a 20/05

Outubro começa pedindo cautela e esforço redobrados com as finanças, já que Júpiter fica retrógrado nesse setor. No meio do mês, surge a chance de cuidar mais do seu campo emocional, com bons insights para resolver pendências. No geral, o mês é propício para parcerias comerciais.

Gêmeos 21/05 a 20/06

Logo no começo do mês podem surgir romances e oportunidades que envolvam a comunicação. Aproxime-se de conhecidos e amigos para isso. O meio do mês, com Júpiter retrógrado no seu signo, fica mais lento. Muito cuidado com a procrastinação, ok? Boas chances de ampliar seu círculo pessoal perto do dia 17.

Câncer 21/06 a 22/07

Você começa o mês experimentando o que há de melhor na harmonia familiar. Porém, com as energias do Eclipse, será preciso resolver dúvidas e questões pendentes. Plutão deixa de ficar retrógrado nos seus relacionamentos, o que traz mais soluções. Não postergue nenhuma mudança. A Lua Nova do dia 17 promete novidades no trabalho.

Leão 23/07 a 22/08

Outubro vai chegar como um respiro depois de uma longa temporada desafiadora. Aproveite o começo do mês para os estudos e a comunicação — você pode precisar do seu lado expansivo no trabalho. No final do mês, com Vênus chegando em seu paraíso astral, a autoestima e os romances ganham mais notoriedade e impulso.

Virgem 23/08 a 22/09

O começo do mês traz oportunidades financeiras, mas também escolhas: pense no seu futuro, não aja de acordo com os outros. Júpiter fica retrógrado no setor profissional e algumas situações vão caminhar mais lentamente. No fim do mês, os astros vão trazer novas empreitadas dentro de áreasque tragam reconhecimento.

