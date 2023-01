Horóscopo de fevereiro: É tempo de celebrar

Fevereiro, diz o Horóscopo, será um dos meses mais alegres do ano. E não é por conta do Carnaval ou pelo verão no céu — mas porque, finalmente, poderemos abrir espaço na mente para semear o que está em nosso propósito (ou destino). Eu sei que quando falamos em destino pode parecer um pouco místico ou imposto demais, contudo, a verdade é que os astros apontam caminhos e, nós, com a nossa consciência divina, escolhemos por qual estrada seguir, com base naquilo que acreditamos.

O mês tem a predominância de Aquário, um representante que rege a nossa mente e o poder que ela tem sobre as nossas ações. Com a virada do ano e boa parte de janeiro, passamos os dias revisando e realocando o que estava fora do lugar. Após esse período estratégico, analítico e um pouco tenso, podemos nos abrir para pensarmos mais livremente, nos conectarmos com nossa essência, os amores que nos libertam, o fluxo da vida que traz uma leveza e certa tendência de fazermos o que bem queremos. Este mês nos presenteia com um encontro lindo e positivo entre os signos do elemento ar — Aquário, Gêmeos e Libra —, que nos norteia para agirmos mais com o que acreditamos.

Está em dúvida do que fazer? Espere o sinal desta galera que poderá conduzir tudo de uma forma mais leve e inspiradora. Mercúrio, o planeta da comunicação, faz seu trajeto para Aquário no dia 11/2, e tudo fica mais exposto: cuidado com os excessos, do que absorve e compartilha. É um excelente momento para projetar seu futuro a partir das atitudes de agora. No final do mês, o Sol faz sua passagem para Peixes, no dia 18/2, e traz mais calor para os sentimentos. É hora de reencontrar seus sonhos e agir em prol deles. Já no dia 20/2, a toda-poderosa Vênus, regente do amor e da beleza, entra no signo de Áries colocando mais fogo nos relacionamentos — prepare-se para paixões fulminantes, amores regados a magia e determinação em mudar o que for preciso para ser feliz. Fevereiro chegou com tudo e, assim como purpurinas e fantasias, é só o começo de uma linda passagem nesta avenida. Aproveitemos!

Horóscopo de fevereiro para cada signo

Aquário: Seu mês, suas regras! O brilho pessoal está tinindo e você não passará despercebida entre as ótimas oportunidades que te cercam. Por isso, agradeça e siga em frente. Os amores te rodeiam: basta uma decisão para que haja a sintonia perfeita. Chances de ganhos e expansão na carreira são a cereja do bolo deste novo ciclo.

Peixes: Por mais que o início do mês traga certa dúvida do que fazer, suas vibrações melhoram muito no meio de fevereiro, dando a você ótimas oportunidades de resolução do que vem buscando. No dia 18, é a sua vez de receber a luz solar, com mais direcionamento e atitude em prol de si mesma. Abra o radar para os presentes do universo.

Áries: Logo nos primeiros dias de fevereiro, a coragem toma conta e você não vai querer deixar nada para trás. Cuidado apenas com exageros e com a mente um pouco desordenada: a ansiedade pode chegar mais forte. No final do mês, cuide com mais carinho de você mesma. Afinal, é a partir daí que as grandes possibilidades podem acontecer.

Touro: Não adianta ser teimosa com aquilo que não consegue controlar. Deixe a sua jornada fluir, não conte tanto com seu pensamento analítico, pois ele pode te surpreender. A carreira pede autoconfiança e estado de presença. Acreditar mais nas boas surpresas que o universo te propõe abre espaço para bênçãos. Solte-se!

Gêmeos: O céu do mês indica boas oportunidades. Você estará mais certa do que deseja, já que Marte vem te impulsionando a tomar atitudes em prol do seu futuro. Um lindo encontro entre Sol, Marte e Lua te coloca na estrada da convicção em si. Lembre-se, o caminho fica melhor quando você se firma nele.

Câncer: É momento de colocar certas questões no lugar, já que a mente anda bastante movimentada. Não trate com peso tudo aquilo que não entende — ao contrário, que tal se permitir sentir e acreditar um pouco mais? Vênus te dá toda a ajuda necessária para fazer dos seus planos os melhores que poderá viver.

Leão: Seus relacionamentos ganham energia este mês, com influências positivas para acertar o que for necessário para ser feliz: olhe com mais carinho para o amor. Cautela, apenas, com certos ímpetos e exageros. Curta cada processo e abra espaço para que determinadas coisas cheguem até você sem muito esforço.

Virgem: As vibes do mês te convidam a trabalhar mais a sua autoconfiança. Não se esqueça que o ponto de partida é sempre pelo lado de dentro — duvidar de si pode reverberar nas conquistas. No final, um lindo presente, cheio de energia e brilho, para as suas relações. Permita-se viver.

Libra: Você tem a incrível capacidade de olhar ao seu redor como olha a si mesma. Por isso, o poder de transmutar o que não está bom em algo melhor te acompanha durante o mês. Romances estão a caminho, assim como sua intensa conexão com os seus prazeres e as suas vontades.

Escorpião: Não se reprima por questões do passado que não fazem mais sentido para você. Quando deixamos a desconfiança de lado, podemos acessar coisas incríveis (e com profundidade). Seu lar e família pedem mais atenção e você tem tudo para seguir com este cuidado, sem esquecer do autocuidado.

Sagitário: Marte continua abrindo espaço para as suas relações ganharem força. E, por isso, você saberá muito bem com quem contar para seu crescimento. No amor, entregue-se para o presente. Carreira e trabalho passam por novidades e há chances de oportunidades que há muito estava sonhando.

Capricórnio: Este é o mês perfeito para olhar com maturidade para seus ganhos e colocar ordem nas finanças. Há chances de aumentos, mas, antes, é necessário agir em prol de si mesma. No trabalho, o verdadeiro valor que dá ao que faz é o que reverbera para você. Lembre-se disso ao fazer suas futuras escolhas.