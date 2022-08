6 vibradores para casais para esquentar a vida sexual

A realidade é que qualquer vibrador pode ser um vibrador para ser usado a dois (ou a três, quatro…). Mas existem modelos específicos que fortalecem a conexão do casal e proporcionam novas experiências sensoriais para ambos. A seguir, mostramos os detalhes de 6 vibradores para casais para você usar com a parceria — sempre com lubrificante, consentimento, troca, conversa e sem preconceitos: eles não são vilões, não substituem ninguém, apenas deixam o que já é gostoso muito melhor.

Encaixe perfeito

Sem nenhum segredo, esse aqui serve para encaixar na vagina: a parte menor vai dentro e a maior fica no clitóris. Os nove modos de vibração se espalham pelos dois motores, ou seja, você sente vibrar interna e externamente. Pode ser usado na masturbação, mas fica uma delícia quando combinado com a penetração. We (R$ 359,90), da Pantynova

Você aceita?

Com uma proposta similar, mas diferente, o anel peniano auxilia na circulação e firmeza do pênis durante a penetração, e vibra na vulva num misto de sutileza e intensidade. Dependendo da posição, estimula o clitóris, o que é ótimo para potencializar o orgasmo na região. Esse modelo é 100% à prova d’água, então a sua imaginação pode te levar para outros lugares, literalmente. Tor 2 (R$ 898), da Lelo na Nuasis

Continua após a publicidade

Cordinha do amor

A proposta de conexão nada óbvia que você precisa conhecer: esse vibrador com dupla extremidade pode servir para estímulo de ânus e vagina, vagina e vagina, ânus e ânus, e o que mais tiver vontade de combinar (tipo clitóris e mamilos). A dica também fica para quem gosta de incluir novos brinquedos no ritual de autoamor. Vale lembrar que, ao usar um objeto no ânus, não deve ser imediatamente introduzido na vagina para não transferir bactérias de um lugar para o outro. Vibro duplo (R$ 369,90), da Pretty Love na Sinestesya

Cinta sem cinta

Para que gosta de usar a cinta na hora do sexo, essa versão dispensa o uso de calcinhas ou cintas porque o vibrador se sustenta nele mesmo. A parte menor fica dentro de quem está ativo e, a parte maior, em quem estiver passivo. Além dessa facilidade e precisão, ele ainda estimula ambas as pessoas e vem com controle remoto, o que deixa tudo mais interessante-criativo-divertido como a sexualidade pode ser. Strapless (R$ 499,90), da Nami na Climaxxx

Lá naquele ponto

Nele mesmo, o ponto G. O vibrador chique, minimalista e com qualidade existe e podemos provar. A baixa frequência de vibração é proposital, porque garante estímulos mais profundos, algo característico da marca. Ele é vegano, à prova d’água, tem cinco velocidades e sete programações de vibração. Pode ser usado para estimulação interna ou externa, inclusive para incrementar aquela massagem com óleo corporal durante o sexo. Uma (R$ 699,90), da Je Joue

Corpo vibrante

O bullet é um dos vibradores mais comuns, pela praticidade e entrega do que promete — e além. Que tal optar por um modelo um tico diferente? Esse aqui é mais longilíneo, permitindo um manuseio acompanhada com ergonomia. Perfeito para estimulação clitoriana, ele também encaixa nas curvas do corpo para uma massagem relaxante e para ajudar a criar outras formas de contato com as zonas erógenas. Aproveite! Bliss Bullet (R$ 378), da Lubs