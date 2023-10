3 produtos encontrados em qualquer casa que podem prejudicar a fertilidade

23 out 2023, 09h59

Por juribeirodelima 23 out 2023, 09h59

Casais que estão buscando engravidar tentam as mais diversas estratégias para realizar o sonho de formar uma família “São muitas as causas da infertilidade, de idade, hormônios e até mesmo alguns hábitos rotineiros que podem interferir nas chances de gravidez”, diz Rodrigo Rosa, ginecologista obstetra especialista em reprodução humana.

Apesar da grande maioria das pessoas logo pensarem em graves possibilidades ao se depararem com a dificuldade de conceber, até mesmo produtos presentes no dia a dia de todos nós podem prejudicar a fertilidade. Explicamos abaixo.

Lubrificante

O uso de lubrificantes vaginais durante a relação sexual pode prejudicar as chances de gravidez. “O lubrificante pode causar uma alteração no pH da vagina, que tem um nível de acidez ideal para garantir a sobrevivência dos espermatozoides”, comenta o médico.

Quando combinamos o pH da vagina, ácido, com o pH do sêmen que é básico, o meio se torna neutro, o que favorece a ação dos espermatozóides. Por isso, caso opte por usar um durante a relação, é importante ficar de olho no rótulo.

“Evite produtos à base de petróleo, como a vaselina, além de lubrificantes com aromas, sabor ou que causem sensações”, explica o ginecologista obstetra e especialista em reprodução humana, Fernando Prado. “Escolha lubrificantes o mais simples possível, à base de água em com o pH ao redor de 4, que é parecido com o vaginal”, completa.

A gente sempre lembra que a vagina já possuí uma lubrificação natural e, em caso de ressecamento na região, é importante procurar um médico ginecologista para entender seu caso e a melhor opção.

Continua após a publicidade

Potes e garrafas plásticas

Mas não só eles. Os EDCs, produtos químicos disruptores endócrinos, estão presentes em quase tudo que conhecemos e convivemos, mas dá para evitar a exposição que, quando excessiva, pode induzir a diversos tipos de danos no DNA, causando, por exemplo, mutações no esperma e nos óvulos.

“Eles estão presentes em praticamente tudo o que consumimos, desde embalagens, conservantes de alimentos ou mesmo no nosso ambiente doméstico ou de trabalho”, comenta Prado.

“Procure itens plásticos, como garrafas e potes, que não contenham BPA, também evite alimentos enlatados e opte sempre por frescos ou congelados”, aponta.

Cosméticos também são fontes de EDCs, então é bom pular os que contenham ftalatos e parabenos na fórmula e, em caso de pesticidas, o ideal é escolher aqueles que não possuem o número 7 na embalagem.

“Evite também ingerir água de garrafas descartáveis que permaneceram em um ambiente quente, como dentro do carro”, alerta Rodrigo.

Continua após a publicidade

Café

A cafeína presente no café, energéticos e chás podem atrapalhar as tentativas de gravidez, caso consumidas em excesso.

“O excesso de cafeína, acima de 100mg por dia, pode prejudicar a fertilidade, principalmente feminina, pois leva a alterações hormonais e na produção de óvulos”, explica o ginecologista Rodrigo Rosa.

Para não ter nenhum erro, o permitido são até duas xícaras de café preto, combinado?

Além disso, o médico ressalta: “Se você está tentando engravidar há mais de 12 meses e não teve sucesso mesmo com relações sexuais regulares, o mais importante é buscar um especialista em reprodução humana para passar por uma avaliação e entender quais são as melhores opções para te ajudar a conquistar o sonho de começar uma família.”

Relacionadas Sua Vida Entenda a infertilidade secundária e saiba como conseguir ser mãe de novo

Continua após a publicidade