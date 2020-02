15 dicas de preliminares deliciosas

As preliminares ajudam a melhorar o sexo

Foto: GettyImages

É consenso entre os sexólogos que as preliminares são importantes para aumentar a intimidade do casal e tornar a experiência sexual mais satisfatória, principalmente para as mulheres. O psicoterapeuta sexual Alessandro Ezabella, de São Paulo, conta que já atendeu muitas mulheres que se queixavam de parceiros apressadinhos na cama. Para resolver o problema, é essencial dialogar e procurar ir com calma na hora H.

“O primeiro passo é curtir as preliminares, para criar intimidade, sentir-se à vontade com o parceiro e mostrar a ele como uma mulher experimenta o prazer. Quanto mais envolvida ela estiver, maior a possibilidade de ter um orgasmo”, revela o especialista. Segundo ele, preliminares benfeitas quase sempre levam a orgasmos intensos, mas a cobrança excessiva por uma performance melhor pode ter efeito contrário. É importante usar as carícias iniciais como uma maneira de aumentar o vínculo do casal.

Cristiana Pereira e André Teixeira da Silva estão juntos há 13 anos e mantém a vida sexual pra lá de ativa. O segredo? Preliminares caprichadas! Confira as dicas do casal para esquentar o clima antes do sexo.

1. Acenda a luz e mostre tudo para ele

André não tem frescuras com gordura ou celulite. Na realidade, somos nós, mulheres, que damos importância a isso. Meu amor adora me ver saindo do banho. Ele fica louco!

2. Digo coisas excitantes pelo telefone

Às vezes já acordo decidida a ter uma noite picante. Aí, faço um plano para esquentar o clima com o André durante o dia. Afinal, as preliminares começam muito antes do primeiro toque! Então, ligo para ele e digo: “Quero você esta noite. Vem logo para casa”. Sem poder dizer nada muito ousado na frente dos colegas, ele responde: “Fica tranquila, amor, à noite a gente conversa melhor”.

3. Preparo um ambiente sensual

A decoração é importante para atiçá-lo. Já usei velas aromáticas, uvas espalhadas pela cama e champanhe.

4. Caprichamos no beijo na boca

Antes do sexo, gostamos de dar um beijo mais safado, com mordidinhas leves no canto da boca. Quanto mais molhado, melhor.

5. Eu o recebo quase nua e insinuo meu desejo

A roupa também esquenta a situação. Já recebi o André vestindo só um corpete preto e uma meia fina, sentada na mesa com uma taça de vinho na mão. Imagina como ele ficou…

6. Falamos ao pé do ouvido

Para deixá-lo no ponto, sussurro palavras picantes e eróticas no ouvido do André. Ele faz o mesmo.

7. A gente se provoca com joguinhos

André sabe que me atiça quando me dá um beijo bom, diz o que quer fazer na cama e logo muda de assunto ou interrompe. Fico louca!

8. Beijamos o corpo um do outro sem pressa

André beija cada cantinho do meu corpo antes da penetração. Ele me coloca de bruços e me beija dos pés até a nuca.

9. Uso meu corpo para massageá-lo

Peço que o André deite de bruços, sento em cima dele e o massageio com meu corpo. Quando ele se vira, repito as carícias, oferecendo uma vista privilegiada.

10. Ele acaricia os meus seios

Com a ponta dos dedos, André toca nos meus seios de maneira deliciosa. Ele faz movimentos leves e circulares sobre os mamilos. Eu retribuo o carinho com uma pegada mais forte.

11. Óleo de massagem comestível

Para incrementar a massagem, usamos óleos que esquentam. Como o produto é comestível, meu amor acaba limpando com a boca. Ele massageia meu corpo e lambe depois.

12. Ele aperta minhas pernas e o bumbum

André começa com toques leves nas minhas coxas. Depois, usa as palmas das mãos, com mais força, para me estimular. Quando percebe que estou excitada, ele repete os movimentos nas nádegas e no meio das pernas, chegando perto da área genital.

13. Ele me faz gozar nas preliminares

Durante as preliminares, o André me masturba com uma sessão caprichada de carícias. O segredo dele é me acariciar bem de leve, fazendo pressão com os dedos. Sob o meu comando, ele acelera o toque até eu chegar ao orgasmo.

14. Banho de sorvete e leite condensado

Em dias quentes, coloco um pouco de sorvete sobre ele e me delicio lambendo tudo! Leite condensado também é uma ótima alternativa!

15. Carinho e beijinho lá embaixo

O pênis e os testículos não são o foco durante as preliminares, mas merecem atenção. Para deixá-lo louco, dou beijinhos na sua “área de lazer” e sugo tudo levemente. Ele adora isso!