6 dicas para ter prazer anal sem depender de ninguém

Engana-se quem pensa que o prazer anal só é possível a dois. Muito pelo contrário: para conseguir aproveitar ao máximo a região, é importantíssimo explorá-la a sós. E, para isso, o que não falta são dicas de higiene, segurança e, obviamente, inúmeros brinquedinhos como vibradores e plugs anais que transformam a estimulação da área em uma experiência extremamente gratificante. Para entender como estimular e aproveitar o potencial máximo do ânus, CLAUDIA bateu um papo com a educadora sexual Claris Leal. Veja a seguir:

1. Segurança em primeiro lugar

A especialista explica que, antes de mais nada, é essencial entender que estamos falando de uma área mais suscetível à transmissão de ISTs e o surgimento de fissuras. Portanto, jamais coloque algo no ânus e logo em seguida na vagina, pois isso pode gerar uma série de infecções. Se quiser utilizar o mesmo sex toy em diferentes regiões, esterilize antes.

O mesmo vale para a higiene: “Todos nós sabemos que essa área terá mais sujeira. Quem não quiser lidar com fezes de jeito nenhum, passe longe, pois ‘acidentes’ podem acontecer e está tudo bem. Temos que encarar isso com naturalidade”, diz Claris.

Este ponto está intimamente ligado à famosa xuca (ou ducha anal): “Não sou muito à favor, pois isso pode gerar desequilíbrios na flora intestinal. Se quiser fazer uma vez ou outra na vida, beleza. Porém, comer algo mais fibroso, ir ao banheiro antes de começar a estimulação e tomar um banho antes da prática já é o suficiente”, pontua.

2. Vá com calma

Por ser uma região delicada, a educadora sexual aconselha a não ir “de uma vez”, pois diferente do canal vaginal, a área não se autolubrifica. Portanto, abuse dos lubrificantes neutros: “Pode ser à base d’água ou siliconado. Este último é ótimo pois dura mais tempo e proporciona um deslizamento maior. O lubrificante de jambu também provoca uma sensação gostosa”, diz.

Contudo, jamais entre na onda das pomadas anestésicas: “Não recomendo sob hipótese alguma, pois não é legal buscar prazer numa região e acabar anulando o sentido dela. Fora que podemos nos machucar, já que não sentiremos dor no caso de uma lesão acabar acontecendo”, alerta.

3. Brinquedinhos são essenciais

Só há vantagens em apostar nos sex toys! De vibradores aos ótimos plugs anais, o que não falta são opções no mercado para agradar dos iniciantes aos experts. Porém, Claris traz uma ressalva importante: apenas utilize brinquedinhos seguros para a diversão anal.

“Diferente do canal vaginal, que tem um ‘fundo’, que é o colo do útero, as coisas realmente podem se perder ao entrar no ânus e ir parar no intestino. E aí, nestes casos, só indo para o pronto-socorro mesmo. E claro, ninguém quer passar por isso, apesar de ser bastante frequente”, aconselha.

Sendo assim, dê preferência para os produtinhos com trava de segurança ou base achatada, que impedem o objeto de entrar completamente no ânus. Com todos esses pontos ajustados, é só se divertir! “A vibração super ajuda a relaxar a região. Indico começar com algo pequeno. Pra quem quer uma estimulação mais intensa, aposte no plug anal vibratório”, afirma Claris.

A profissional revela que há kits de plug anal no mercado que contém o sex toy em tamanhos pequeno, médio e grande. Conforme for se sentindo mais confortável, é possível ir intensificando a experiência. “Tem até uns vibradores cônicos que você coloca a pontinha e ele vai expandindo.”

Segundo a educadora, é muito importante ter intimidade com o que funciona ou não na área, pois descobrindo as melhores formas de estímulo, é mais fácil ter sucesso em futuras relações sexuais. “Super indico ter momentos solo para se descobrir. Tenha uma relação mais íntima e próxima com todas as partes de seu corpo para depois trazer para a cama com outra pessoa. Mas, claro, tenha sempre em mente que o foco maior não é apenas uma futura relação, e sim, o prazer“, esclarece.

4. Não se esqueça do clitóris

Claris revela que, assim como o pênis, o clitóris, ao ficar ereto, também expande o seu tamanho. Portanto, é possível estimular a parte interna do órgão através da estimulação anal, gerando orgasmos maravilhosos.

“Nem todo mundo terá a mesma anatomia, com as mesmas facilidades. Tudo isso vai depender da posição do clitóris e do relaxamento. Sendo assim, minha dica é: estimule a glande do clitóris enquanto mergulha no prazer anal. Um vibrador no órgão pode ser interessante”, afirma.

5. Géis sensoriais

Se por um lado é questionável anestesiar o ânus, por outro, é incrível pensar em expandir os sentidos do local. Portanto, Claris recomenda todos os géis possíveis, desde aqueles que causam um tremelique até os que deixam a zona quentinha ou gelada. “Só não recomendo nada com parabenos, pois isso pode causar um mal-estar depois. Melhor optar por produtinhos naturais.”

6. Aproveite a hora do banho

Como o banho é um dos nossos momentos mais íntimos e privativos, aproveite para explorar o prazer anal. “Faça uma massagem por fora, com movimentos circulares ao redor do esfíncter. Coloque os dedos aos poucos, sentindo o vai-e-vem, pois isso acorda a região e nos faz ter vontade de ir mais fundo. O ‘tapping‘, que é dar pequenos tapinhas no orifício, também pode ser prazeroso”, conclui.