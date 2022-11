5 banhos de ervas para apimentar a sua relação e melhorar o sexo

Banhos de ervas têm finalidades já conhecidas que vão da proteção energética à limpeza espiritual. Porém, você sabia que eles também podem te ajudar a apimentar a relação e melhorar o sexo? O motivo por trás disso — segundo a mística e espiritualista Kélida Marques — está relacionado à exposição das ervas aos quatro elementos da natureza.

Além de estarem enraizados na própria terra, os vegetais recebem a força da chuva (elemento água), ventos (elemento ar) e sol (elemento fogo). Portanto, ao extrairmos ervas, flores e folhas para preparar banhos, somos beneficiadas pela energia desses quatro elementos.

E, claro, um destes benefícios diz respeito à nossa vida sexual. “Nosso corpo, mente e alma vivem carregados de energias conflitantes, e isso pode gerar problemas na hora do prazer. Por isso, liberar essa tensão e deixar o corpo aberto para estas sensações é essencial. Os banhos que vou indicar a seguir são ótimos para quem pensa em conquistar o crush, aumentar a libido, potencializar a qualidade do sexo e muito mais”, afirma Marques.

Ficou curiosa, né? Confira cinco banhos de ervas para quem quer melhorar a qualidade da vida sexual e apimentar a relação:

Banho para conquistas sexuais

Caso você queira seduzir um crush específico para uma noite apimentada, escreva o nome desta pessoa, com lápis, em um pedaço de papel branco sem linhas. Logo em seguida, queime o papel até ele virar cinzas. Depois, jogue as cinzas numa panela, e acrescente 1 folha de mamoeiro e 2 litros de água no recipiente.

“O mamão é uma fruta sexual e, quando cortada na vertical, nos lembra o órgão sexual feminino. Além disso, a folha de mamoeiro possui o poder de ativação da energia ‘Kundalini’. Ao utilizá-la, tanto a folha quanto a semente despertam a nossa capacidade de magnetismo e conquista”, revela Kélida.

Assim que todos os ingredientes estiverem na panela, deixe ferver por 15 minutos e, ao final deste tempo, deixe a mistura resfriar por duas horas. Após o banho de higiene normal, despeje o líquido do pescoço para baixo e espere secar naturalmente (sem o uso de toalhas).

Banho para transar com amor

Também há um banho para quem está sentindo falta de uma transa mais “amorosa”. Basta separar a casca de uma maçã bem vermelha, um pouco de canela em pó, cravo-da-índia e óleo essencial de rosas. Ferva tudo (com exceção do óleo) em dois litros de água por 15 minutos. Desligue o fogo, acrescente três gotas do óleo essencial e deixe descansar por duas horas.

Assim que a mistura estiver pronta, tome um banho normal e, ao final, despeje a receita do pescoço para baixo, deixando o corpo secar naturalmente.

A maçã, por sempre ter sido estigmatizada como a ‘fruta do pecado’, tem um papel fundamental no inconsciente coletivo de amor, sexo e prazer. Em rituais, ela foi ressignificada como um sinal sagrado às mulheres e paixão. Já a canela é um poderoso ativador de energia positiva, ajudando a potencializar os desejos. E por fim, o óleo de rosas é essencial para ativar o amor, união e a paixão, evitando que o sexo caia naquele lugar de frieza”, clarifica.

Banho para aumentar a potência sexual

Para quem deseja ter uma energia ainda mais intensa na hora do sexo, é muito simples: apenas faça uma infusão com uma colher de sopa da erva marapuama em 1 litro de água. Deixe ferver por 20 minutos e, após esfriar, jogue do pescoço para baixo ao fim de seu banho higiênico.

Banho para aumentar a libido

Caso você esteja sentindo que a sua libido está baixa (e não existirem razões médicas que expliquem isso), também é possível recorrer aos banhos de erva. Kelida indica ferver um punhado de folha de costela-de-adão em dois litros de água por 20 minutos. Importante: Deixe descansar por 24 horas. Depois, é aquele clássico: jogue do pescoço para baixo ao final de um banho corriqueiro.

E como identificar se a nossa libido está sendo impactada por razões energéticas? “Basta reparar se a ausência de libido está sendo acompanhada de indisposição, apatia, sonolência e irritabilidade”, aponta a espiritualista.

Banho para atingir o orgasmo em menor velocidade

Caso o orgasmo esteja vindo rápido demais, é possível desacelerá-lo com um banho especial. Contudo, não se esqueça de o preparar com, ao menos, 24 horas antes da relação sexual.

“Compre um óleo de melissa e outro de erva marcela. Ferva a melissa em dois litros de água por 20 minutos. Depois, desligue o fogo e pingue duas gotas do óleo essencial de marcela. Aí é só tomar o banho de higiene, e em seguida, jogar a mistura do pescoço para baixo”, indica Marques.

Banhos que devem ser evitados por quem está tendo problemas sexuais

Por fim, há algumas ervas que devem ser evitadas por quem deseja desbloquear ou potencializar a energia sexual. São elas:

Arruda;

Guiné;

Alecrim;

Rosa Branca;

Rosa Rosa

“Estes elementos são utilizados para limpeza energética, harmonia e descarrego de energias densas. Se utilizados antes do sexo, podem trazer sonolência, letargia e a eliminação da energia da terra e fogo, que são essenciais para uma noite de paixão”, conclui a espiritualista.