Entenda o que acontece com o seu corpo durante a abstinência sexual

O sexo faz parte da vivência humana. Além da reprodução, esse é um mecanismo que traz inúmeros benefícios para a saúde, como o fortalecimento do sistema imunológico, a redução de riscos de câncer e a melhora do humor. Ele pode, inclusive, ser considerado um exercício aeróbico, já que estimula os 657 músculos do corpo.

O que acontece quando paramos de transar?

Segundo a sexóloga Camila Gentile, o corpo e a mente respondem à mudança. “Um dos principais sinais é a ansiedade criada pelo desejo insatisfeito, que evolui para uma depressão do sistema imunológico e, posteriormente, do sistema nervoso central.”

“O paciente se sente mais vulnerável, sua autoestima cai e seu corpo fica fisicamente mais fraco, o que estimula o aparecimento de doenças bacterianas, viroses e até mesmo infecções generalizadas”, explica a especialista

Para as mulheres, a falta de sexo pode levar à diminuição da lubrificação vaginal e da elasticidade da musculatura da região pélvica, especialmente com o avanço da idade, o que pode causar desconforto nas relações futuras.

Já para os homens, a ausência de estímulo sexual pode influenciar a ereção, aumentando a chance de disfunção erétil. “Isso acontece pois há a redução da irrigação sanguínea na área íntima. Em alguns casos, ele pode ser acometido por atrofia peniana, que pode levar ao encurtamento do membro”, conta Gentile.

Quando devo me preocupar?

Vale destacar que deixar de fazer sexo não significa necessariamente prejuízos severos. Existem outras formas de obter benefícios semelhantes, como a prática de exercícios físicos, meditação e atividades que promovam bem-estar emocional.

“Isso vai depender de cada um. Algumas pessoas podem ficar longos períodos sem transar e não ter nenhuma variação emocional, enquanto outras podem desenvolver esses desconfortos”, relata a especialista. “Na dúvida, procure um médico.”

Como detectar a abstinência?

Um dos primeiros sintomas é a irritabilidade, pois o orgasmo – sozinho ou acompanhado – libera muitos hormônios como dopamina, endorfina e ocitocina, responsáveis pelo bem-estar.

O tempo que configura abstinência, no entanto, pode variar de acordo com o estilo de vida sexual da pessoa. “Alguém que tem uma vida sexual ativa, por exemplo, de ao menos três encontros por semana, começa a sentir os primeiros sinais de sofrimento depois de cerca de 30 dias sem sexo”, argumenta Gentile. “Já para aqueles que mantêm relações mais espaçadas, a cada 15 ou 20 dias, ter um hiato de três a quatro meses não é preocupante.”

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.