Cuidados após o sexo anal: 9 que você precisa ter

Muito se fala sobre os cuidados antes e durante o sexo anal. Contudo, para garantirmos a saúde da região, devemos nos atentar a alguns detalhes após a prática. Deixar o ânus descansar por alguns dias antes de realizar anal novamente e hidratar a área, por exemplo, são algumas das dicas que podem (e devem) vir logo após a transa.

A seguir, a educadora sexual Luana Lumertz e a pedagoga com especialização em Sexualidade Feminina Claudia Petry indicam os principais cuidados que devemos ter após o sexo anal:

1. Cuidado com a fissura anal

Muitas pessoas, durante o sexo anal, acabam pecando na hora da lubrificação, utilizando apenas saliva e, às vezes, nada. Para evitar as fissuras após a prática, é necessário usar e abusar do lubrificante.

Não tenha medo de caprichar na substância, pois ela é extremamente importante para a recuperação do ânus.

Inclusive, de acordo com Luana, o lubrificante mais indicado é à base de silicone, por ele ser mais resistente e absorvido pela mucosa anal de forma menos rápida.

2. Hidratação anal após o sexo

Aqui, a educadora sexual pede atenção, visto que não é muito indicado adicionar produtos dentro de nossa microbiota e em parte de nosso intestino. Por isso, uma boa alternativa é utilizar um lubrificante com aloe vera em sua composição, pois a substância ajuda na hidratação pós-sexo, além de ter função dessensibilizante durante a transa (o que pode diminuir o desconforto).

Continua após a publicidade

“Gosto de frisar que o dessensibilizante é muito diferente do anestésico, pois ele ajuda, reitero, a tirar apenas o excesso de desconforto. Há opções de lubrificantes no mercado com vitamina E e Aloe Vera que auxiliam justamente na hidratação prolongada da mucosa”, afirma Luana.

Contudo, a especialista faz um adendo: hidratar a região não é uma obrigatoriedade. “Na verdade, o mais importante é beber bastante água, usar lubrificante durante a penetração e deixar a região cicatrizar bem, se recuperar, para que não aconteça nenhum dano nas estruturas”, indica.

Agora, caso você realmente queira hidratar o ânus após o sexo anal, a fim de trazer frescor e alívio à mucosa, Claudia Petry recomenda limpar a área previamente com água morna e sabonete neutro para remover resíduos e evitar infecções. “Após a limpeza, aplique uma pequena quantidade do hidratante com as pontas dos dedos, utilizando movimentos suaves e circulares para garantir uma boa absorção.”

3. Sangramento após sexo anal: como lidar?

Em caso de sangramento após o sexo anal, Luana aconselha observar a coloração desse sangue e a quantidade. “Se perceber uma coloração muito viva, é um machucado, uma ferida aberta. Se é uma quantidade que vai reduzindo, sai um pouquinho e depois para, trata-se de uma pequena fissura, que tem o sangramento cessado logo na sequência”, explica.

Na presença de um sangramento mais amarronzado, há chances de termos rompido um machucado anterior, que possivelmente já estivesse em processo de oxidação.

Continua após a publicidade

“Precisamos realmente ficar em alerta quando o sangramento acontece em grandes quantidades, com um vermelho muito forte. Nesses casos, vá num proctologista ou numa emergência para verificar. Mas, no geral, mesmo acontecendo alguma microfissura, algum machucadinho ali, ele tende a fechar, já estancar logo na sequência”, diz.

Para aliviar o sangramento, Claudia Petry indica uma compressa fria, que pode ajudar a reduzir o inchaço e o desconforto. “Descansar é fundamental, evitando atividades físicas intensas”, afirma.

4. Dor após o sexo anal

Apesar de não ser normal, a educadora sexual afirma que a dor após o sexo anal é bastante comum. “Isso acontece por medo, falta de lubrificação, por ter se empolgado demais na hora e não ter percebido o desconforto durante a sensação de prazer”, explica.

Por conta dos hormônios liberados enquanto transamos, tendemos a não perceber o atrito, que acaba sendo mascarado e sentido apenas um tempo depois.

E o que fazer? De acordo com Luana Lumertz, o recomendável é repousar e verificar se a dor persiste. “Caso o desconforto se estenda por mais de dois dias, procure um proctologista para verificar se está tudo bem. Pode ser uma fissura, hemorroida ou, às vezes, algo mais sério que precisa de atenção imediata”, afirma.

Continua após a publicidade

Para evitar dor em futuras relações, Claudia recomenda o uso de dedos ou sex toys específicos para auxiliar na dilatação gradual, permitindo que o corpo se acostume à penetração de forma mais confortável nas próximas vezes.

5. Evite deixar esperma na região

Usar camisinha durante o sexo anal é importante por inúmeros motivos (especialmente evitar a transmissão de ISTs). Porém, outro fator que torna o uso de preservativo indispensável é evitar que o esperma permaneça na região, já que, segundo a educadora, o fluído é bastante irritante para a mucosa e o intestino.

Consequentemente, as pessoas podem experimentar desde um leve desconforto até uma diarreia. Portanto, após o sexo anal, é imprescindível ir ao banheiro e evacuar para tirar qualquer resíduo de sêmen, a fim de evitar complicações.

6. Banho de assento

Caso a prática traga dor ou sangramento, Luana indica realizar um banho de assento para acalmar e cicatrizar a região. E claro, caso o problema persistir, vá ao médico.

7. Evitando ardências

Apesar de não ser obrigatório, se a pessoa desejar hidratar a região anal para reduzir ardências, é possível aplicar uma pequena quantidade de pomada para assadura na região. Porém, a profissional reforça: quaisquer sintomas de desconforto persistentes demandam uma ida ao médico.

Continua após a publicidade

8. Não faça sexo anal diariamente

De acordo com Luana, para não traumatizar ou provocar lesões na região, é importante evitar realizar sexo anal diariamente. “Deixe a mucosa se recuperar por uns dois ou três dias, para que possamos continuar a experimentar o prazer com saúde”, afirma.

9. Consulte o proctologista esporadicamente

E, por último, Luana Lumertz indica que todos que pratiquem sexo anal frequentemente tenham o hábito de ir ao proctologista esporadicamente.

“É interessante que um profissional olhe a região, veja se está tudo certo, até mesmo para termos uma boa prevenção em relação à saúde. Tendo esses cuidados básicos, a tendência é sempre termos a região íntima bem saudável”, conclui.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Continua após a publicidade

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.