5 famosos que já admitiram ser viciados em sexo

Que o sexo é uma das atividades mais comuns e desejadas por grande parte das pessoas, isso todo mundo já sabe. Mas você já ouviu falar de quem é viciado em transar?

Conhecido como Ninfomania, o Transtorno de Hipersexualidade é um comportamento compulsivo em relações sexuais que atinge entre 3% a 6% da população mundial, segundo a Organização Mundial da Saúde.

Inclusive, diversas celebridades, nacionais e internacionais, já revelaram o vício e os desgastes causados por essa compulsão em experimentar prazer sexual.

A seguir, você descobre mais detalhes sobre o que é ser uma pessoa ninfomaníaca e conhece quais foram os 5 famosos que já admitiram ter vício em sexo. Confira:

O que é ser ninfomaníaco?

Segundo a terapeuta sexual Tamara Wall, o Transtorno de Ninfomania pode ser caracterizado como um descontrole e uma necessidade desenfreada por atividades sexuais que não necessariamente envolvam afeto. Essa compulsão pode ainda causar desgaste emocional profundo ou até levar a quadros severos de depressão e ansiedade social.

“Esse vício pode surgir de um ambiente de grande estímulo sexual não saudável, como por exemplo o consumo exacerbado de conteúdos pornográficos. Mas claro, é importante salientar que o transtorno não necessariamente está ligado ao consumo frequente de pornô”, explica.

A sexóloga ainda destaca a importância de diferenciar um desejo sexual saudável de uma necessidade exagerada de transar constantemente. Essa distinção é fundamental para entender os reais impactos do vício em sexo no cotidiano e nos relacionamentos ao longo da vida.

“Uma pessoa ninfomaníaca passa boa parte do tempo pensando em estímulos que favoreçam o seu desejo impulsivo, e muita das vezes, esses pensamentos podem ser ilustrados com a pornagrafia. É durante a alimentação desse desejo que se perde o foco em áreas importantes da vida, como os estudos, a profissão e as relações sociais que não envolvem uma atividade sexual”, acrescenta Tamara.

“Pensar em sexo pode e deve ser saudável, mas se por acaso existir necessidades sexuais que venham a causar constrangimentos, encontros e relações sexuais indesejadas, ou que apenas alimentem pensamentos que escapem de seu controle, procure ajuda profissional. Esse exagero acaba gerando estresse extremo e baixa autoestima“, finaliza.

5 famosos que já revelaram ser viciados em sexo

Gracyanne Barbosa

Durante os mais de 15 anos de casamento com o cantor Belo, a musa fitness e modelo Gracyanne Barbosa revelou já ter sido viciada em sexo. Em uma entrevista ao jornal Extra, em setembro de 2023, meses antes do divórcio com o cantor, Gracyanne comentou que o casal tinha relações frequentes e prolongadas, quase diariamente.

Além disso, a influencer contou que, quando estavam separados devido à agenda cheia de Belo, eles se comunicavam por chamadas de vídeo e ligações sensuais para manter a intimidade.

“Somos viciados em sexo. Transamos todos os dias. Quando ele está longe, é por telefone mesmo. Na correria das viagens, uma rapidinha também resolve”, admitiu a musa em 2023 ao jornal. Em maio deste ano, Gracyanne e Belo anunciaram o fim do relacionamento após mais de uma década juntos.

Pedro Scooby

Foi durante o seu confinamento em um dos maiores realities shows do país, o Big Brother Brasil 2022, que o bicampeão de surf Pedro Scooby revelou ser viciado em sexo.

Em uma conversa com outros participantes no reality, em abril de 2022, o atleta descreveu seu vício em relações sexuais como “quase doentio” e mencionou que, junto à esposa, a modelo Cinthia Becker, utilizava sex toys para aumentar a frequência já elevada de suas relações.

“Chega a ser meio doentio. Cheguei a falar pra ela, ‘olha, se tiver que usar alguma coisa, usa essa caixa de brinquedo aí”, revelou o surfista durante a edição.

Kim Cattrall

A atriz inglesa Kim Cattrall, conhecida por seu papel como Samantha Jones na série Sex and the City, revelou ter procurado ajuda médica após enfrentar uma crise de hipersexualidade durante seu primeiro casamento com o engenheiro Mark Levinson.

O episódio foi divulgado após o lançamento do livro Satisfação: A Arte do Orgasmo Feminino, no qual Cattrall se descreve como uma “mulher multiorgásmica”. No livro, a estrela detalha como ela e o ex-marido exploravam sua vulnerabilidade sexual, o que contribuiu para o vício em sexo.

Após acompanhamento médico, Cattrall decidiu abandonar o rótulo de “mulher multiorgásmica” logo após o término da icônica série dos anos 2000, na qual atuou ao lado de Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon.

Anitta

Anitta é conhecida por ser uma das grandes defensoras da sexualidade livre na mídia e nas redes sociais. Em meio a diversas declarações sobre o tema, a cantora já desmentiu boatos machistas de que sua carreira teria decolado graças a relações sexuais.

“Dou para muita gente porque estava afim, adoro dar. Dou para todo mundo, é ótimo, mas nunca fiz isso para conseguir algo em troca,” disse Anitta nas redes sociais em abril de 2021.

Recentemente, a voz de “Envolver” e vencedora do VMA 2023 revelou estar em um detox sexual que já dura mais de seis meses.

Nalo Benny e Moranguinho

O cantor Naldo Benny e sua esposa, a dançarina e modelo Moranguinho, não escondem que são bastante ativos quando o assunto é sexo. Durante uma participação no programa Otalab, apresentado por Otaviano Costa, em março de 2023, Naldo revelou que eles já chegaram a fazer sexo 37 vezes em uma semana.

“Hoje em dia temos o agravante da nossa filha e a rotina corrida. Mas antes, quando éramos só nós dois e estávamos sempre viajando, o ônibus da tour era um lugar bem animado. A equipe dizia: ‘A viagem é de 26 horas.’ E eu pensava: ‘Ótimo!’” comentou o cantor.

Naldo e Moranguinho estão juntos desde 2010. Embora tenham se separado em 2017, reataram poucos meses depois e são pais de Maria Victoria, de 9 anos.

