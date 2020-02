Dicionário do sexo: aprenda o significado de gírias sexuais

Conheça o significado de algumas gírias sexuais

Foto: Thinkstock

Você sabe o significado de todas as gírias sexuais? Desvendamos o que as mais comuns querem dizer para você se tornar uma doutora do sexo.

Beijo grego

Nome popular da anilíngua (ou anilingus), refere-se à ação de lamber e beijar o ânus do parceiro. Essa ousada carícia vale para homens e mulheres. Isso pode ser superexcitante para ele, mas, como qualquer movimentação no lado B do rapaz pode ser tabu, descubra qual é a opinião do seu parceiro antes de ousar.

Consolo

Também conhecido como Dildo, é uma prótese no formato de pênis – que pode ou não ser vibratória. O brinquedinho tanto apimenta a relação a dois como é ótima companhia para sua masturbação.

Bondage

Muita gente tem a fantasia de amarrar os braços do parceiro na cama durante a transa. Para, por exemplo, torturar de prazer com uma sessão de sexo oral. O que poucos sabem é que a “tara” de imobilizar o outro se chama bondage. Pode usar cordas, panos ou fitas adesivas para a prática.

DP

Sigla para dupla penetração, vaginal e anal. É possível fazer isso com um vibrador durante a relação sexual ou em sexo grupal. A prática pode ser muito prazerosa, desde que com uso de lubrificante.

Espanhola

É uma forma de relação sexual sem penetração, na qual você usa seus seios para masturbar o parceiro. O estímulo pode ser tanto do movimento de vaivém do pênis preso entre os seios quanto por sexo oral, usando os seios como apoio para o pênis.

69

É a posição que permite sexo oral mútuo. Para praticá-la de forma mais confortável, coloque um travesseiro por baixo do bumbum do moço, deitado de barriga para cima, e outro embaixo do pescoço. Peça para o bonitão dobrar os joelhos. Agora é só se posicionar com a cabeça na direção dos pés do gato para dar e ter muito prazer!

Fetiche

É a excitação sexual por meio de um objeto ou determinada parte do corpo, como a tara por pés, por roupas de couro ou até por uniformes (bombeiro, policial…). Aproveite esses fetiches para apimentar a noite. Converse com o gato sobre suas fantasias e realize algumas delas, sem que isso seja uma obrigação. Ele, com certeza, vai querer retribuir o favor!

Roleplay

Termo em inglês que se refere ao uso de histórias durante o sexo. Aqui cabem todas as fantasias com situações específicas como brincar de chefe e secretária, professor e aluna, médica e paciente…

Ménage à trois

É a relação sexual entre três pessoas. Essa brincadeira pode ser prazerosa, mas pode causar problemas (insegurança, ciúme) ao relacionamento. Se quiser experimentar, converse bastante com seu parceiro antes.

Sadomasoquismo

É a junção de duas tendências complementares: o sadismo (excitação com o sofrimento do outro) e o masoquismo (prazer sexual em sentir dor). A excitação não vem necessariamente da sensação física de dor, mas da submissão. Se você curte bancar a dominadora na cama, experimente usar acessórios como chicotinho, venda e algema para esquentar ainda mais a brincadeira.

Swing

Nome dado à troca de casais. Geralmente a prática ocorre em lugares próprios para isso, como casas ou clubes de swing, onde tudo é permitido, mas nada é obrigatório.