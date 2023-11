Guia do nude: 5 truques para arrasar nas fotos sensuais

Tirar um nude não é uma tarefa tão simples quanto parece — definitivamente não se trata apenas de pegar o celular e sair se fotografando. Na verdade, há uma série de fatores que precisam ser levados em consideração previamente, como a iluminação (o segredo para a foto perfeita está na luz), o quanto nos sentimos confortáveis em expor os nossos corpos e, acima de tudo, se estamos adotando as medidas de segurança necessárias para evitar crimes como o revenge porn.

Pensando nisso, a educadora sexual Luana Lumertz revela uma série de dicas para quem quer se jogar no mundo das fotos sensuais sem quaisquer danos (sejam eles materiais ou emocionais). Confira:

1. Esteja confortável com a situação

Para a educadora sexual, é imprescindível que a pessoa esteja confortável com a exposição, não realizando as fotos apenas para satisfazer o desejo do próximo. Para isso, usar um ambiente que te transmita segurança — como o quarto ou banheiro — pode ser útil. “É importante estar em um local de costume, que te deixe o mais tranquila possível.”

2. Cuidado com a iluminação

Ninguém quer receber um nude em que mal dá para ver nada, né? Portanto, capriche na iluminação, pois a luz faz toda a diferença na hora de tirar uma boa foto.

3. Dicas de segurança

De acordo com Luana, é necessário que tenhamos muita consciência no momento de decidir para quem enviaremos as fotos. “Hoje temos algumas funções como a visualização única — tanto no Instagram quanto no Whatsapp —, que já diminuem bastante as chances do nude vazar”, aponta.

Outro ponto essencial é não mostrar o rosto. Evitar expor certos elementos (como acessórios, piercings e tatuagens) que lhe façam ser reconhecida com facilidade também é de extrema importância.

“Além disso, se quiser apenas sensualizar, busque não ficar completamente pelada nas fotos, e sim de lingerie, que é algo mais suave”, aconselha.

4. Não seja tão literal o tempo inteiro

Aqui é uma dica mais subjetiva: para Lumertz, grande parte do teor sensual de uma foto reside no quanto ela instiga a nossa imaginação. Sendo assim, ela indica: “É legal que a imagem não seja tão ‘vida real’. Algo que fica subentendido pode ser muito mais excitante. É interessante brincar com elementos que possam fazer a pessoa criar uma história em cima”, recomenda.

Sendo assim, quando quiser sair do tradicional, a educadora sexual indica trazer uma pegada mais misteriosa e sutil para as fotos, ao invés de algo super explícito. Bacana, né?

5. Pratique a autoestima corporal e se cobre menos

“Eu acredito que quanto mais olhamos para o nosso corpo, sem julgamentos e sem culpa, sem visualizar primeiro aquilo que não gostamos, tendemos a ter uma visão mais gentil de nós mesmos”, afirma Luana.

Para a profissional, é essencial que nos sintamos confortáveis com os nossos corpos que, afinal, nos permitem sentir prazer. “Eu acredito que nos enxergar com mais carinho e amor faz bastante diferença na hora de tirar as fotos.”

E como fazer para nutrir essa autoestima corporal? Além de terapia (obviamente), Lumertz indica praticar autorretratos: “Nos criticamos muito ao nos ver em fotos, portanto, quanto mais praticamos nos enxergar de formas diferentes, mais benefícios sentiremos em nossa autoestima”, conclui.