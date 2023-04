As 9 coisas mais surpreendentes que vi na ÍntimiExpo

Se imagine caminhando em corredores com vitrines decoradas com vibradores e dildos de todas cores e tamanhos, sexdolls realistas e cosméticos íntimos, cruzando seu caminho com celebridades, modelos em lingerie, atores de filmes adultos e mulheres Dominatrix com seus homens submissos em coleiras (como um pet).

Cerca de 12 mil pessoas visitaram a 9ª edição da feira erótica ÍntimiExpo, que aconteceu nos dias 14 a 16 de abril no Centro de Eventos Pro Magno em São Paulo e contou com a participação de 40 expositores e mais de 70 marcas nacionais e internacionais.

A feira é realizada pela jornalista e empresária Susi Guedes. Um case único em um mercado onde as empresas e eventos do segmento são majoritariamente geridos por homens.

A Íntimi, como é conhecida pelos visitantes, é um ambiente propício para negócios e atrai lojistas e revendedores que têm acesso em primeira mão aos lançamentos das mais importantes marcas do Brasil e do mundo.

Os produtos e experiências que mais me surpreenderam foram:

Vibrador – o Ida Wave , um lançamento da marca sueca de sex toys de luxo Lelo, é um vibrador que tem um movimento hipnotizante de massagem giratória que simula os dedos, para um prazer duplo no ponto G e clitóris. Pode ser controlado remotamente pelo app, que também oferece literatura erótica , dicas de sexualidade e relacionamento (já encomendei o meu Ida na cor coral red).

Sugador de Clitóris – o Satisfyer Pro 2 , mais conhecido como “o sugador da Anitta”, lança sua terceira geração ( Generation 3) com a tecnologia alemã Liquid Air (ar líquido) que diz dar uma sensação de onda sensual de água pulsante. Fiquei intrigada!

Plug Anal – de todas cores e tamanhos, com ponta de joia ou de rabo, de aço ou vidro, os plugs tomaram conta da feira. Tive o prazer de conhecer o Duke (da FunFactory), plug anal para estímulo da próstata com vibrador bullet removível. Deu vontade de ter uma próstata para poder testar!

Masturbador – produtos eróticos para homens estão ganhando bastante espaço nas prateleiras de sex shops. Fui cativada pelo F1S V2 (da Lelo), um masturbador com design futurístico que envolve o genital masculino com vibrações criadas por ondas sônicas e também mede a performance com sensores que dão feedback de desempenho.

Lubrificante – conhecida por falar sobre sexo no programa “Altas Horas”, a sexóloga Laura Muller lançou sua primeira linha de produtos íntimos que inclui um lubrificante hidratante com ácido hialurônico, d-pantenol, aloe vera e um aroma cítrico delicioso de verbena. “As pessoas sempre me pediam indicação e informação de produtos eróticos para melhorar a vida sexual”, contou a sexóloga. E agora ela tem quatro produtos com o selo By Laura Muller .

Excitante – o best-seller nacional é o Vibration (da Intt) um lubrificante beijável com 14 sabores recomendado para o sexo oral. Feito com Jambu, esse produto pulsa e esquenta. É só borrifar 2 gotas na região genital para sentir a intensidade desse vibrador líquido. O banheiro da feira tinha Vibration para os visitantes testarem e confesso que foi divertido ir ao toilet! Outras marcas também oferecem excitantes de Jambu.

Experiências – o estande da BDSM Luxury tinha um painel com algemas e uma Dominatrix ou Dominador de plantão para realizar práticas estilo 50 Tons de Cinza para quem se interessasse. Fui lá e me senti segura com a experiência, que foi 100% consensual e com acordos pré-estabelecidos (e sai de lá sendo aplaudida pelos espectadores).

Pompoarismo – Ana Gehring, fisioterapeuta pélvica do canal Vagina Sem Neura, apresentou o VagiFit, um acessório para a prática eficiente e segura do pompoarismo. Segundo Ana, “mulheres que sentem dor na relação não devem praticar o aperta e solta.”

Produtos Educativos – a maioria de nós não teve uma educação sexual adequada e consciente. Com isso, Gaia Qav, fundadora da marca-movimento Meu Clitóris, Minhas Regras , criou um kit educacional que é sucesso de venda para educadores sexuais no Brasil e no exterior. Já peguei o meu!

Do que senti falta? De joias eróticas de cristais, brinquedos eróticos sem vibração para estimular o prazer de forma sutil e toys especializados em squirting.

Além dos expositores, a ÍntimiExpo ofereceu entretenimento e conhecimento para seus visitantes. Desfiles de marcas de lingerie e acessórios fetichistas, dançarinas de pole dance, show interativo do “Clube das Mulheres”, demonstração de hipnose orgástica com Madame Duba e aulas de dança erótica levaram o público à loucura.

Assisti várias palestras com temas interessantíssimos: sexualidade, câncer de mama, como lidar com comportamento abusivo com demonstração de Krav Maga (técnica de defesa pessoal recomendada para mulheres) e sexo na gestação.

Por ser uma feira de negócios vibrante e repleta de cases de sucesso numa indústria tão censurada, a energia de celebração e colaboração foi contagiante. Tive um sentimento de estar rodeada de “survivors”.

Quem escolhe trabalhar com sexualidade geralmente precisa lidar com seus próprios tabus e os da sociedade. Além disso, é preciso enfrentar barreiras como dificuldade de abrir uma conta bancária para sua empresa, recusa de empréstimo bancário, bullying de amigos e julgamento de familiares.

Save the date

A próxima ÍntimiExpo será realizada dias 8 a 10 de março de 2024 em São Paulo. A entrada e todos os eventos são gratuitos. Por ser uma feira de negócios, a maioria os expositores tem um valor mínimo de compra. Então se você é consumidor(a) final, tenha isso em mente ao visitar a Íntimi ano que vem.