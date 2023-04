Sugador de clitóris: o que é e como usar o sex toy?

No mundo dos vibradores, o sugador de clitóris é um dos atuais queridinhos. Responsável por proporcionar intensos orgasmos, o sex toy se tornou objeto de desejo (e muito desejo!) das mulheres. O segredo de tanto sucesso? Uma tecnologia inovadora capaz de proporcionar o ápice do prazer em menos de três minutos.

O clitóris possui mais de 10 mil terminações nervosas cuja única função é dar prazer. “Como o nome já diz, o sugador de clitóris foca no clitóris, e daí o seu sucesso”, inicia Isabela Cerqueira, CEO e fundadora da Good Vibres.

De modo geral, os sugadores possuem um motor que libera ondas de pressão (um ventinho ou ventão) pelo bocal quando encaixados no clitóris. “O bocal não chega a criar um vácuo, apenas pressiona o ar sobre a região desejada. Essa pressão no clitóris faz com que o sangue circule cada vez mais rápido e faz com que consiga atingir o orgasmo”, explica Isabela.

Como usar o sugador de clitóris?

Tarefa fácil! Para Isabela, o truque é entender se a preferência é na glande do clitóris ou um pouco mais embaixo, um pouco mais acima, ou nas laterais. “Isso vai depender de cada pessoa. A forma mais gostosa de utilizar só a pessoa pode descobrir”, diz. “Uma vez que encontra o ponto que te dá mais prazer é só deixar o sugador realizar todo o trabalho. Ele pode ser usado tanto parado ou em movimentos. Explore e teste diferentes modos até achar a forma perfeita”, acrescenta.

E, apesar do foco do sex toy ser no clitóris, ele ainda pode estimular outras áreas como os mamilos ou qualquer outra zona erógena.

“Para orgasmos ainda mais intensos experimente utilizar com outros estímulos ao mesmo tempo, tanto a sós como em parceria. Ele pode ser utilizado, por exemplo, junto com um plug anal. Lembrando que cada corpo é um corpo e a melhor forma de potencializar o seu prazer é com o autoconhecimento”, afirma Isabella.

Como escolher o sugador de clitóris ideal?

Sim, apesar do sex toy ser relativamente novo, já é possível encontrar uma enorme variedade de sugadores de clitóris. “Existem diversos formatos e bocais diferentes, além de existirem modelos com penetração e sem penetração, mais potentes e menos potentes, resistente à água e até comandado por aplicativos à distância. Descubra qual vai proporcionar mais prazer!”, finaliza.

