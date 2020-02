Alimentos excitantes para turbinar o desejo

Conheça as comidinhas que te ajudam a enlouquecer na cama

Um alimento pode despertar o interesse sexual de duas maneiras, de acordo com a nutróloga Liliane Oppermann. “A primeira é pela sua composição. Um exemplo é o guaraná. Por ser rico em cafeína, ele acelera o coração, dilata os vasos sanguíneos e cria condições para o sexo”, explica. Um alimento também pode ser afrodisíaco quando tem formato, cor ou cheiro que lembram o sexo. “É o caso da banana e da lichia, que parecem um pênis”, diz.

Conheça os principais alimentos excitantes e veja como eles aumentam o desejo:

Café, Guaraná e chá verde: São as bebidas com maiores concentrações de cafeína, explica a nutróloga Liliane Oppermann. O ideal é tomar de 500 ml a 1 litro de chá verde ou até quatro xícaras de café ou guaraná por dia. “Hipertensos devem ingerir metade da dosagem para evitar doenças do coração”, alerta.

Chocolate: Tem efeito antidepressivo e promove o bem-estar por causa de uma substância chamada feniletilamina. “No cérebro, ela é responsável pela famosa química sexual do início de namoro”, explica Liliane. O indicado é comer de 20 a 30 gramas por dia para não engordar (uma barra de chocolate tem 200 gramas – portanto, não exagere!).

Amendoim: É fonte de energia e de vitamina E, que melhora a formação dos espermatozoides. Dois punhados ou uma colher (sopa) de amendoim moído por dia é o suficiente para elevar o tesão.

Laticínios: Têm o aminoácido triptofano, que libera serotonina e causa bem-estar. “Também possuem cálcio, que enrijece os músculos e favorece o orgasmo”, explica. Coma de três a quatro porções diárias.

Mel: Estimula a produção de serotonina, neurotransmissor que promove o bem-estar. Também fornece boro, mineral que aumenta os níveis de estrogênio, o hormônio sexual feminino. Tome uma colher (sopa) ao dia.

Açaí: Tem vitamina C e ferro, substâncias que aumentam a disposição e evitam dores no corpo. “Bastam três colheres (sopa) por dia para fazer efeito”.

Frutas vermelhas: O morango, a amora e a framboesa têm uma cor semelhante à do órgão sexual feminino quando está excitado. Por isso, estimulam especialmente os homens. Alterne uma fruta por dia.

Uva: Controla o nível de radicais livres no corpo. E, quanto mais radicais livres, mais estresse e menos desejo. O ideal é mastigar a casca e a semente. “Coma dez bagos por dia para ter uma vida sexual ativa”, recomenda a nutróloga Liliane.

Romã: O formato da fruta lembra o da vagina. Desde a Antiguidade, é associada à fertilidade e ao aumento do apetite sexual.

Banana: Além de parecer com o órgão sexual masculino, também possui triptofano, o aminoácido que dá sensação de bem-estar. Duas unidades por dia são o suficiente para elevar o tesão.

Lichia: O formato e a necessidade de ser descascada antes de ingerida lembram uma glande. Consuma de três a quatro unidades por dia.

Ostra, salmão, atum, linhaça e sementes de chia: São ricos em ômega 3, substância anti-inflamatória que prepara o corpo para o sexo e reduz os níveis de TPM. “Inclua um deles por dia na sua alimentação”.

Pimenta: “Ajuda a relaxar os músculos da vagina e leva mais sangue ao pênis”, explica a nutricionista Daniela Jobst. Coma uma colher (chá) ao dia.

Nozes, castanhas, amêndoas: Possuem gorduras poli-insaturadas. “Elas compõem o colesterol bom, que é indispensável para a produção de hormônios sexuais”, explica a nutricionista.

Aveia: Cereal rico em fibras solúveis, que aumentam a quantidade de testosterona no sangue. É o hormônio responsável pelo prazer do homem e da mulher.



Alimentos que derrubam o tesão

Engana-se quem pensa que o álcool é aliado do sexo. Ele relaxa tanto que o homem pode ter dificuldade na ereção e a mulher, no orgasmo. Evite também as frituras e carnes gordurosas, que são de difícil digestão.