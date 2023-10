A Dança da Vida: registros de uma tarde no projeto Segue o Baile

Atualizado em 18 out 2023, 17h50 - Publicado em 18 out 2023, 09h05

Por Sarah Brito Atualizado em 18 out 2023, 17h50 - Publicado em 18 out 2023, 09h05

Dois pra cá e dois pra lá. E de passo em passo, a energia de vitalidade e alegria contagia o projeto Segue o Baile, no Sesc Pompeia. Embalados pela música que mobiliza São Paulo, o ritmo é o mesmo – e não dá trégua por pelo menos uma hora e meia. Os pés que contornam e deslizam o pátio de eventos, aos pares, mostram que a simplicidade da dança ganha significados imensos para uma vida inteira. Confira a seguir os depoimentos emocionantes dos frequentadores desse baile encantador e os registros dessa visita feitos pela artista Larissa Zaidan:

“A dança me traz vitalidade, me faz sentir prazer em viver.Consigo ter saúde para o meu corpo e para minha mente”, conta Lenira Torres, cuja idade não foi revelada (é segredo, segundo ela).

“A música e a dança me fizeram companhia nos momentos mais sombrios da minha vida. Quando estou triste, é amúsica que me consola e a dança me faz querer continuar seguindo os passos da vida”, declara Amada Brazyl aos 66 anos. Ela é dançarina e deficiente visual.

Continua após a publicidade

“A música conforta a minha alma e a dança me faz ter autoestima. Como é bom ter a companhia dessas duas coisas”, conta Cristina, que preferiu não compartilhar seu sobrenome e idade.

“Vir ao baile toda quarta-feira me faz querer viver a vida com mais leveza. Volto aqui toda semana para recarregar a minha alma e o meu coração”, compartilha Isabel. Ela também não quis compartilhar sua idade e sobrenome.

Continua após a publicidade

Ficou curioso para conhecer um pouco mais sobre o projeto Segue o Baile? Acesse o site do Sesc São Paulo e confira a programação completa do projeto.

Continua após a publicidade