Calcinha vibratória: O que é, como usar e escolher a sua?

No mundo dos brinquedos eróticos há uma infinidade de opções para se obter o máximo de prazer. Falando especificamente de formas de explorar o corpo feminino, há sugadores, massageadores, vibradores, dildos e muito mais. No ramo das potências que vibram, temos ainda a calcinha vibratória. Mas o que é exatamente isso? É um aparelho que vem acoplado na calcinha ou que você encaixa na roupa íntima e controla à distância, depende do modelo.

A comédia romântica A Verdade Nua e Crua (2009), estrelada por Katherine Heigl e Gerard Butler, tem uma memorável cena que retrata o poder deste sex toy. A personagem de Heigl está com a calcinha vibratória em um jantar importante de trabalho e Butler assume o controle. “Esse vibrador silencioso fica discretamente oculto, enquanto suas vibrações são direcionadas para a área mais sensível”, conta Natali Gutierrez, sexóloga e CEO da Dona Coelha. Já entregamos um pouco sobre as possibilidades deste brinquedo, vamos explorar mais detalhes?

Como funciona a calcinha vibratória?

“É o mesmo princípio da estimulação clitoriana, ela está ali para estimular o clitóris, principalmente, mas também todo o entorno da vulva. Existe a calcinha vibratória que já vem com o vibrador, que é confeccionado e preso nela, e tem os sex toys que são desenhados para você usar com a sua própria calcinha. Inclusive, eles têm um ímã, você coloca na vulva, coloca a calcinha e prende o ímã, que é uma maneira de prender o objeto para que ele fique acoplado ali”, explica Ana Canosa, educadora e terapeuta sexual.

Segundo Natali Gutierrez, a principal distinção das calcinhas vibratórias é que elas dispensam o uso das mãos diretamente no brinquedo. São conhecidas por sua discrição e baixo ruído, sendo acionadas por controle remoto, aplicativos de celular ou até mesmo ajustadas de acordo com os sons presentes no ambiente. Essas calcinhas oferecem uma sensação de liberdade, pois não necessitam do uso das mãos para transmitir as vibrações pelo corpo.

Como escolher a sua calcinha vibratória?

Assim como sugadores e vibradores, há diferentes opções de calcinhas eróticas. Como Ana Canosa explicou, têm os modelos que a própria roupa íntima vem com o toy e há os brinquedos que você pode colocar na sua própria calcinha. Geralmente, elas são controladas remotamente, o que permite que a pessoa ou o parceiro (a) assuma o controle e intensidade das vibrações, tornando a experiência ainda mais personalizada. Vale entender qual faz mais sentido para você, pensando em seu próprio prazer, formato dos toys e tipo de vibração. Uma ida ao sex shop é interessante para analisar textura e design dos aparelhos.

É para uma aventura solo ou acompanhada?

As calcinhas vibratórias são uma escolha para as mulheres que buscam prazer em diversas situações. Esse sex toy pode ser aproveitado em qualquer momento, vai do gosto do usuário. Você pode usar em uma experiência solo ou explorar acompanhada.

“O legal dessa calcinha vibratória é que você pode usar sozinha ou algum lugar que tem um contexto erótico interessante”, conta “Uma vantagem é que ela pode ser usada como uma brincadeira de casal, né? Foi o meu caso, eu usei assim”, conta Ana, que foi a uma balada, contou ao seu parceiro que estava com o brinquedo e entregou para ele o controle. “Foi uma brincadeira bem interessante. Claro, você tem que guardar uma certa discrição, mas as outras pessoas do entorno não estão percebendo o seu próprio rolê, a sua excitação”.

Explore seus fetiches!

“Eu particularmente acho a calcinha vibratória ótima para quem quer se aventurar, porque ela permite que você estimule seu clitóris em locais públicos e inusitados, sem que ninguém perceba, proporcionando a realização de fetiche”, completa Natali. “A dica é se jogar de cabeça. Escolher o momento ideal para testar esse toy e descobrir até mesmo fetiches que você desconhecia. Para a experiência completa, use sozinha e depois acompanhada, e então tire suas conclusões”, brinca a sexóloga. Agora você já tem uma boa noção de como funciona esse brinquedo erótico e pode procurar um para chamar de seu!