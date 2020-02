12 sinais de que ele está mentindo

Saiba identificar se seu amor está mentindo para você

As palavras mentem, mas o corpo não. Ao mentir todo mundo muda algo em seu padrão de comportamento. Teste com seu namorado. Pergunte sobre algo que nunca ficou bem explicado e…

Pode acredita-ta-tar

O cara é superarticulado, mas diante de um assunto especifico começa a gaguejar ou dar respostas lacônicas… Tem mentira na jogada. Já se ele costuma ser confuso, mas dá uma única resposta clara e direta, pode ser sinal de que ensaiou para falar. E ensaiou por quê, hein?

É… então… assim…

Fingir que não ouviu uma pergunta é uma maneira de ganhar tempo para elaborar uma resposta mentirosa. Fazer longas pausas ao começar a responder também.

Atrasadinho

Emoções verdadeiras despertam reações simultâneas na fala e nos movimentos. Ao mentir os gestos podem se atrasar. Exemplo: ele diz “Você tem de acreditar em mim” e 1 segundo depois dá um soco na mesa. Estranho…

Coça, morde, disfarça

Passar a mão na nuca, olhar para baixo, morder os lábios, coçar o nariz e os olhos: tudo pode indicar mentira – se a pessoa geralmente não faz isso.

Ombro traidor

Levantar os dois ombros em sinal de desconhecimento é um gesto comum em todas as culturas. Mas, quando alguém diz ter certeza de algo e levanta apenas um, não tem tanta certeza assim.

Nooooooosa!

A emoção mais curta que existe é a surpresa. Ela dura o tempo de o cérebro identificar uma novidade, ou seja, não mais que 1 segundo! Prolongar a expressão de surpresa é uma forma de ganhar tempo para preparar uma mentira.

A voz sumiu

O tom de voz tende a ficar mais baixo e pausado quando a pessoa está mentindo.

Você piscou…

Uma pessoa em situação normal pisca de 10 a 15 vezes por minuto. Ao dizer uma mentira a frequência das piscadas aumenta. O ex-presidente americano Bill Clinton chegou a piscar 120 vezes por minuto no pronunciamento em que disse que não havia mantido um caso com a ex-estagiária da Casa Branca Monica Lewinsky.

No repeat

Contar várias vezes a mesma história faz com que ela se torne mais e mais convincente. Quem repete demais uma explicação pode estar seguindo um script mental pré-ensaiado. Diga “Tem uma coisa que não entendi…” e lance uma pergunta que não tinha feito para ver se ele ainda consegue se explicar…

Escondendo os fatos

Ao contar uma mentira o corpo do mentiroso tenta se afastar do interlocutor. É comum ele colocar um objeto entre eles, como uma mesa ou uma cadeira, ou esconder as mãos.

Sim ou não?

Ele fala que adorou o seu vestido novo, mas balança levemente a cabeça em sinal de negativa. É o cérebro tentando dizer a verdade.

Feito de gelo

Quem mente tende a “congelar” a face e a passar bruscamente da expressão de um sentimento para a de outro. Movimentos calculados e braços presos ao corpo também são maus indícios.