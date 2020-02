10 dicas de sexo oral pra enlouquecer o seu amor

A personal sex trainer dá dicas infalíveis

para enlouquecer o seu parceiro na cama

Quando conheci meu namorado, o Alexandre, não contei a ele que sou personal sex trainer. Ou seja, dou aulas sobre técnicas de sedução para mulheres. Preferi esconder essa informação para que ele não criasse expectativas e as coisas fluíssem naturalmente. Eu esperei o relacionamento amadurecer e a gente ter intimidade para, só então, chegar ao estágio do sexo oral. Valeu a pena esperar. Foi incrível ver o prazer estampado na cara dele. Infelizmente, as mulheres são educadas de uma forma que estimula o preconceito em relação ao sexo oral. Mas dou uma dica: tem que experimentar! Entre quatro paredes, o casal tem que se descobrir! E, palavra de professora, para o homem, receber sexo oral é uma necessidade.

Varie no sabor

Se você não tem certeza do estado de saúde do parceiro, use preservativos. Existem modelos com sabor, próprios para o sexo oral. Eles não têm tantos espermicidas, como os tradicionais. Desenvolva técnicas para colocá-los: segure a ponta com a mão e vá desenrolando com a língua. Assim você cria um clima com segurança.

Pode engolir, sim

Não há problemas em engolir o sêmen. Ele é composto só de proteína e açúcar, sem sujeira alguma. E eu garanto: eles vão amar se você for até o final!

Ajude com a mão

Enquanto a boca faz a parte dela, incremente a brincadeira movendo a mão sem parar, com pressão média. Isso mantém a ereção e aumenta o prazer.

Lubrifique

Quanto mais lubrificado, mais fácil e gostoso. A saliva é um lubrificante natural, mas você pode usar géis com sabores para fazer brincadeiras sensuais com a boca.

Abuse da língua

Perceba quais movimentos deixam seu parceiro mais excitado. Alterne lambidas com sucção. Eles também adoram sucção só na glande, enquanto a parceira usa as mãos para dar uma esticada no membro.

Acenda a luz

Homem é um ser visual. Deixe ao menos uma meia-luz e capriche na lingerie. Lembre-se de movimentar o corpo todo de maneira bem sensual. Não deixe os cabelos sobre o rosto e olhe nos olhos dele.

Provoque um choque térmico

Como o pênis em ereção é muito quente, coisas geladas proporcionam uma sensação ótima. As borbulhas do champanhe, por exemplo, provocam arrepios. Gelo é bom, mas pode queimar.

Penetração é outra história

Se jogar leite condensado ou outro alimento no pênis, limpe bem antes da penetração, para não causar irritações na vagina.

Surpreenda

Faça o sexo oral quando ele menos esperar. Se antecipe ao pedido dele, tome a iniciativa. Beije o pescoço, o peito e vá descendo até chegar lá.

Garanta a sua segurança

Não importa se você confia nele ou não, se o ama ou não. O essencial é saber se ele é saudável. Assim como a penetração, o sexo oral também pode transmitir doenças. Por isso, peça um exame médico antes de colocar a boca no parceiro, pois ele pode ter contraído uma doença muito tempo antes e ela nunca ter se manifestado.

Um carinho labial prazeroso

Estávamos na praia quando a Rita fez sexo oral em mim pela primeira vez. Foi muito bom. Não entendo por que algumas mulheres não fazem. É um carinho labial extremamente prazeroso.

ALEXANDRE RANGEL, 38 anos, o namorado da Rita