Sri Prem Baba: uma conversa com o guru das celebridades

Sri Prem baba, o guru de celebridades como Reynaldo Gianecchini e Giovanna Antonelli, acaba de lançar o livro Propósito – A Coragem de Ser Quem Somos (Sextante, R$29,90*). Ele conversou com CLAUDIA na sede de sua fundação, Awaken Love, em São Paulo:

Por que falar sobre propósito de vida?

Sinto que a inconsciência a respeito dele é uma das raízes do sofrimento humano, da angústia existencial, do que se traduz como ansiedade, depressão, falta de entusiasmo.

A ausência da clareza do nosso propósito é uma das maiores causas da miséria humana, inclusive manifestada na complexa crise que vivemos na política, na economia, nessa falta de ética.

A consciência do propósito, por outro lado, é a fonte da motivação, do porquê de acordar de manhã. Considero que, no sentido mais profundo, o propósito é espiritual, mas esse espiritual precisa ser mais bem compreendido. Espiritualidade não é religião.

Quando falo de espiritualidade, me refiro à autorresponsabilidade, à capacidade de querer ver o outro feliz mesmo que ele não esteja atendendo às suas expectativas de silêncio interior, de presença. A razão de estar aqui se manifesta por meio dos dons e talentos. Então, o propósito está relacionado também com nosso fazer no mundo.

Descubra como ter mais realizações e alegrias no seu dia a dia

E se a pessoa concluir que seguir seu propósito pode prejudicar os outros e aqueles que ama?

Aí existe um equívoco, porque o propósito da alma está sempre atrelado a fazer o bem, à construção. É a base de uma cultura de paz. Pode ter certeza: nosso propósito sempre vem com sabedoria e compaixão.

Nós nos desvirtuamos dele desde a infância. A criança é ensinada a competir, disputar, acumular. Acabamos desenvolvendo uma crença de que a felicidade está fora de nós e que é conquistada pelo dinheiro.

É uma crença baseada em um aspecto muito distorcido do ego, que é o medo da escassez. A felicidade não está fora, ela começa dentro, é um estado interior. Para se conectar ao propósito, é preciso sair do medo e se voltar para o amor e a confiança.

*Preço consultado em dezembro de 2016, sujeito a alteração