10 dicas de presentes DIY para o Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados está chegando. A data mais aguardada pelos casais apaixonados é celebrada no próximo dia 12 de junho e com ela vem a grande dúvida: o que dar de presente para a pessoa que amamos?

Na correria do dia a dia, nem sempre é possível ir atrás do presente ideal e, muitas vezes, essa busca pode se tornar uma grande dor de cabeça. Então, por que não produzir o seu próprio presente para o (a) seu (sua) amado (a)?

Pensando nisso, separamos dez ideias de lembrancinhas para você surpreender o seu amor no Dia dos Namorados:

Leia mais: 7 atitudes que fazem o relacionamento do casal dar certo

1. Almofadas

Para dormir junto com o seu amor, por que não presenteá-lo com almofadas fofas? E de quebra você ainda pode deixar uma mensagem romântica para a pessoa amada. Para isso, basta comprar o item e decorar sua superfície com corações de feltro.

Leia mais: 5 segredos de um relacionamento feliz

2. Flores de chocolate

Flores são presentes tradicionais para o Dia dos Namorados. Então, se a ideia é inovar, aposte em criar seu próprio buquê, com pétalas feitas de material emborrachado e para o miolo, chocolates com recheio de creme de avelã.

Leia mais: Lições de quem aprendeu a superar as crises no casamento

3. Imprima lembranças otos

Para os casais que estão juntos há um tempo e gostam de se recordar dos bons momentos que passaram juntos, a dica é imprimir fotos dos dois e pendurá-las nas paredes de casa – ou reuni-las em uma bonita tira de fotos.

Leia mais: Veja opções de acessórios com inspiração indiana para noivas

4. Pulseira

Se a pessoa que você ama gosta de joias e bijuterias, uma opção é presenteá-la com uma pulseira decorada por você. A dica é adicionar pingentes que tenham algum significado para ela ou que tragam uma mensagem legal – como a palavra “Amor”.

5. Luminárias

Para iluminar o ambiente escolhido para o encontro do casal – ou mesmo a residência dos dois –, uma opção de presentes são luminárias feitas com velas.

Para os casais que gostam de expressar todo sentimento que sentem um pelo outro, vale criar quatro caixinhas para receber as velas e que tenham em suas laterais as letras l, o, v e e – para formar a palavra love (amor, em inglês).

Para os casais que curtem o estilo mais clássico de decoração, uma alternativa é usar copos de vidro como suporte para as velas e desenhar contornos semelhantes a galhos de árvores na parte exterior do recipiente.

Leia mais: Saiba quais são as turbulências que afetam os relacionamentos atuais

Leia mais: Os principais estimulantes dos relacionamentos duradouros

6. Camisetas

Aquela teoria de que duas pessoas estão juntas porque uma completa a outra, tem seu fundo de verdade, não é mesmo? Então, que tal mostrar essa tese em uma camiseta? Ou melhor: duas.

Pegue duas peças brancas e pinte metade de um coração em cada uma delas para que, quando você e seu amor estejam abraçados, vocês completem a figura mais conhecida para representar o amor.

7. Café da manhã

Tanto quanto estar apaixonada por seu (sua) namorado (a) ou marido (a), você também deve amar comidas gostosas. Então, celebre esta data tão especial com um delicioso café da manhã ao ar livre – que pode ser entregue numa bonita cesta, decorada com flores e tecidos com estampas xadrez.

Leia mais: Esses relatos vão te ajudar a identificar se você está em um relacionamento abusivo

Leia mais: Como aumentar a intimidade em um relacionamento com dicas que não têm nada a ver com sexo

8. Caixas de madeiras

Sabe aquela caixa de madeira que foi usada para carregar frutas e que está parada em casa? Ela pode se transformar num lindo suporte para xícaras de chá ou em uma maleta para carregar o pack de cervejas do casal.

Leia mais: 9 dicas para manter um casamento feliz

9. Saquinho com doces

Ainda na onda das comidinhas, que tal incrementar o seu presente de Dia dos Namorados com pequenos saquinhos cheios de guloseimas para o(a) seu (sua) querido (a)?

Leia mais: Ative os cinco sentidos para manter a chama acesa do seu relacionamento

10. Potes práticos

Aquele pote de azeitona pode ser transformado desde práticos suportes para o banheiro da casa da pessoa amada, até fazer parte da decoração da dita moradia.

Ótima ideia para quem precisa de recipiente para cotonetes, pincéis de maquiagem, lenços para o demaquilante, para escovas de dentes e também para as flores que vai receber no Dia dos Namorados – uma vez que o pote pode se tornar um meigo vaso, enfeitado com corda.