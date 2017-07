Os vídeos de dança de casamento mais assistidos do Youtube

Os casamentos estão ficando cada vez menos tradicionais. Exemplo disso é o sucesso que os vídeos de casais que deixaram de lado a clássica valsa têm feito. No lugar de uma primeira dança romântica a dois, noivas e noivos têm preferido chamar alguns amigos e surpreender os convidados – ou até mesmo o novo cônjugue – com coreografias nada convencionais.

A popularidade desses vídeos mostra que não são só os recém-casados e os convidados que estão se divertindo com essa nova mania. Veja as danças de casamento com mais visualizações no Youtube.

1. Noivo e amigos com músicas de cantoras e boybands: 27 milhões de visualizações

2. Noiva e pai sincronizando os passos: 20 milhões de visualizações

3. Noivos mágicos fazendo truques: 19 milhões de visualizações

4. Noivo e amigos dançando Thriller: 18 milhões de visualizações

5. Noivos dançando momento épico de Dirty Dancing: 17 milhões de visualizações

6. Noivo e mãe sincronizando os passos: 15 milhões de visualizações

7. Noivos, padrinhos e madrinhas reunidos: 14 milhões de visualizações

8. Thriller, agora com noivos, padrinhos e madrinhas: 13 milhões de visualizações

9. Noivos fazendo passos robóticos: 12 milhões de visualizações

10. Noivo e amigos dançando Justin Bieber