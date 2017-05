Mãe ganha diploma por ajudar filho tetraplégico a se formar

Quando tinha somente 24 anos e começava sua carreira atuando na área de vendas em uma multinacional, Marty O’Connor caiu de um lance de escada e, como consequência, ficou tetraplégico. No entanto, a história do jovem, cujo futuro poderia ter sido prejudicado pelo acidente, tomou rumos muito mais interessantes e provou que o amor de mãe é realmente para qualquer hora e situação.

Depois de dois anos de muito esforço, Marty, agora com 29 anos, acabou de concluir seu MBA em Administração de Negócios na Universidade de Chapman, na Califórnia. Mas o mérito não é todo do rapaz. Sua mãe, Judy, não somente o levava para as aulas, como também o acompanhava nas mesmas, fazia anotações para o filho e o ajudava nas tarefas mais complexas.

Então, Marty resolveu homenagear a mãe por todo apoio e empenho dedicado à ele. O diploma honorário foi uma surpresa concedida pela universidade a pedidos do filho. “Eu estava empolgado para isso, porque ela merece muito”, disse Marty ao jornal KTLA.

Tonight at 6pm on @KTLA, Marty O'Connor (MBA '17) shares his journey over the past two years in the #ChapmanU #MBA program. pic.twitter.com/4jQGX5ccM8 — Chapman University (@ChapmanU) May 23, 2017

Assim que a mãe subiu ao palco para que seu filho pudesse receber o diploma dele, o locutor anunciou que era a vez de Judy de receber as honras. “A Senhora Judy O’Connor compareceu a todas as aulas com seu filho Marty. Ela anotou todo conteúdo para ele durante sua carreira acadêmica”, comunicou o cerimonial.

Judy vivia e trabalhava na Florida como professora na época do acidente, mas largou tudo e se mudou para o sul da Califórnia para ajudar na recuperação do filho. “Eu não podia deixar meu filho precisando de mim“, disse ela. Quando se sentiu melhor, Marty ingressou no curso e reconhece que a presença da mãe foi indispensável: “Fui melhor nesse curso do que fui a minha vida inteira”, contou o filho.

“Como mãe, você só quer ajudar seus filhos. Eu sempre acreditei nele, sabia que ele era capaz e eu só ofereci apoio“, comentou Judy. “Eu sou nerd e, não vou mentir, aproveitei cada minuto desse curso junto a ele”.