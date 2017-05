Mãe afirma que protetor solar causou queimaduras em seu bebê

Quando o assunto é proteção aos raios solares, a primeira ideia que vem à cabeça é usar protetor solar. Porém, não foi exatamente esse o efeito obtido pela canadense Rebecca Cannon, 32 anos, ao aplicar o produto no rosto de sua filha Kyla, de 1 ano e 2 meses.

Tudo começou quando Rebecca foi visitar sua irmã em Newfoundland, na costa leste do Canadá. Como ela havia esquecido o protetor que costumava passar na filha, decidiu comprar um novo, da marca Banana Boat Kids Sunscreen Spray FPS 50.

A intenção era proteger a pele de Kyla dos raios solares. “Eu pensei que seria melhor usar um protetor solar qualquer, do que nenhum”, disse a canadense ao TODAY.

Porém, em pouco tempo, a mãe percebeu que algo estranho estava acontecendo com sua filha uma vez que seu rosto começou a se avermelhar. “Conforme o dia foi passando, ela ficou cada vez mais vermelha. Na manhã seguinte, ela acordou inchada, mais vermelha ainda e com bolhas“, relatou à CBC News.

Rebecca decidiu, então, levar a filha ao pronto-socorro de sua cidade, Botwood. Lá, os médicos examinaram a menina e constataram que ela havia sofrido queimaduras de segundo grau em seu rosto.

Contudo, Rebecca não conseguia entender como Kyla havia obtido tais lesões. Naquele dia, de acordo com a canadense, além de usar o protetor solar, a menina se protegeu com chapéu e o sol também não estava muito forte – a ponto de seus raios não terem surtido efeito em outros membros da família. “Ela foi a única que usou aquele protetor solar, e foi a única que sofreu queimaduras“, lembrou.

Para o tratamento das queimaduras, os médicos do pronto-socorro prescreveram cremes para cicatrização da pele. Porém, depois de duas aplicações, a menina voltou a ter reações e ficou ainda mais avermelhada e inchada.

Rebecca se dirigiu com a filha ao pronto-socorro, pela segunda vez. Nessa visita, contudo, elas foram direcionadas para um dermatologista que diagnosticou Kyla com uma queimadura química causada por alguma substância presente no protetor solar.

Em entrevista ao portal Allure, o dermatologista de Nova York Joshua Zeichner afirma que os machucados sofridos por Kyla podem não ser necessariamente queimaduras, mas uma dermatite. “Algo é aplicado na pele que causa reação alérgica ou uma irritação, provocando tais lesões.”

Rebecca procurou a marca Banana Boat para esclarecimentos. A empresa ofereceu reembolso do produto comprado pela canadense e afirmou que segue com seus testes para determinar as causas da reação do protetor solar em Kyla.

A Banana Boat e o grupo dono da marca, Edgewell Personal Care Company, também se comprometeram a investigar todos os casos relatados por seus consumidores que chegarem a empresa. “Todos os produtos de Banana Boat seguem rigorosos testes para garantir que eles estejam apropriadamente classificados e de acordo com as diretrizes de saúde, incluindo os testes FPS. Todos os protetores solares são distribuídos com níveis de pH neutro, o que significa que eles são próprios para a pele humana, uso tópico e não podem causar queimaduras químicas – o que muitas vezes podem estar erroneamente conectadas a produtos de uso pessoal ou confundidas com queimaduras de sol ou lesões provocadas por lenços de papel.”

