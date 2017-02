Inspiração: Suculentas como lembrancinha de casamento

Bonitas e fáceis de cuidar, as espécies de suculentas são ótimas opções para presentear os convidados em uma festa de casamento. Elas pedem pouca quantidade de água, não precisam de pratinhos, adoram tomar sol e duram muito tempo. Com esse perfil resistente, as suculentas fazem com que até os inexperientes nos cuidados com plantas logo se apaixonem.

A apresentação tradicional inclui os clássicos vasinhos de barro. Eles dispensam grandes enfeites e podem receber apenas uma plaquinha com a identificação dos noivos ou uma mensagem de agradecimento. Mas ainda é possível incrementar o visual da lembrança com outros materiais rústicos, como pedaços juta, algodão cru, rolhas, barbante ou mesmo papel pardo.

Para um toque mais refinado, coloque as suculentas em vasos delicados de vidro, que mostrem as camadas alternadas de terra e pedras.

As suculentas não precisam ficar apenas em estantes e móveis destinados às lembranças. Por serem tão pequenas e delicadas elas podem também ser colocadas diretamente na mesa dos convidados, ajudando na composição da decoração do salão principal.