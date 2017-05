DIY: 4 jeitos de reaproveitar lâmpadas usadas na décor

Suporte para velas

Não é porque o filamento interno das lâmpadas tradicionais arrebentou, que elas perderam sua função na iluminação do ambiente. Este filamento pode ser substituído por um de barbante grosso, que junto a um líquido combustível específico, transforma a lâmpada em uma a espécie de lampião.

Vasos suspensos

Na parede de casa ou até no teto dos cômodos, os bulbos das lâmpadas ficam ótimas como adaptações de vasos suspensos. Basta pendurá-los com a ajuda de um gancho e cordas rústicas ou coloridas, de acordo com a decoração do ambiente.

Vasos de mesa

Além de usar as lâmpadas como vasos suspensos, outra opção é trazê-las à mesa de casa. Como o artigo possui base arredondada, o truque para que ele permaneça equilibrado na superfície do móvel é usar um suporte de metal, madeira ou biscuit.

Aquários

Para bulbos maiores, vale até investir em uma opção de aquário. Se desejar criar animais de verdade, certifique-se que as especificações da cúpula escolhida correspondam às necessidades dele conversando com um veterinário. Já nossa dica é investir em peixinhos decorativos de plástico ou borracha para garantir apenas o efeito visual.

