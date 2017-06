Casamento: Bolos “de penas” fazem sucesso no Instagram

Assim como na moda, no universo da confeitaria de casamento as tendências vêm e vão. Depois do naked cake, do dripping cake e do hanging cake, o novo queridinho entre as noivas é o bolo “de penas”.

Com visual mais elaborado e colorido, este tipo de bolo combina bem com cerimônias íntimas e diurnas.

Criado pela confeitaria Kalabasa, localizada em Moscou, Rússia, este conceito dá aos bolos um toque artístico, fazendo-os parecer uma verdadeira obra de arte. As fotos postadas no perfil da marca no Instagram têm feito sucesso entre seus quase 80 mil seguidores.

Os modelos são decorados com pinceladas de chocolate colorido, que como verdadeiras penas são inseridas no bolo, e ainda recebem respingos de chocolate, frutas, macarons e flores comestíveis – tudo estrategicamente posicionado para um visual perfeito.

A técnica tem sido bastante utilizada também nos cupcakes oferecidos aos convidados como lembranças. Neste caso, os respingos de chocolate dão lugar a pó de tinta comestível.

Em geral, como o efeito das “penas” já dá bastante dramaticidade ao bolo, a marca russa costuma investir em paletas de tons pasteis ou harmonizações clássicas em tons terrosos. O resultado é impressionante!