4 roteiros para você renovar sua fé e espiritualidade

Com a intenção de renovar os votos, cumprir uma antiga promessa ou aprofundar a espiritualidade, grupos de turistas visitam todos os anos uma série de destinos religiosos espalhados pelo mundo – e aqui no Brasil, também.

Para que você monte o seu próximo roteiro de fé, selecionamos quatro cidades importantes para diferentes religiões do mundo. Conheça-as:

Jerusalém, em Israel

Passar um mês estudando na cidade, que já havia visitado como turista, foi fundamental para que a paulistana Tamara Nahon, 28 anos, estreitasse seus laços com o judaísmo.

“O Muro das Lamentações, o local mais sagrado do mundo para nós, judeus, deve ser o número 1 da lista de quem visita Jerusalém, seguido por Belz, a maior sinagoga do planeta”, conta a assistente administrativa.

Conhecida como Terra Santa, Jerusalém é importante também para cristãos e muçulmanos. Para estes, o ponto mais sagrado é o Domo da Rocha, onde Maomé teria alçado voo aos céus.

Já para os cristãos, é a Basílica do Santo Sepulcro, onde Jesus padeceu e foi crucificado. “Jerusalém tem uma energia incrível. Assim que você desce do avião, já sente algo diferente.”

Visto: Brasileiros recebem visto de turista gratuitamente na entrada de Israel.

Etiqueta: Em lugares religiosos, recomenda-se não usar decotes e cobrir os ombros.

Quando ir: Evite julho, quando o calor é intenso; e dezembro e janeiro, que costumam ser bem frios.

Santiago de Compostela, na Espanha

“O caminhar é um processo que ensina muito, é um mestre. Retiramos várias máscaras.” Esse foi um dos aprendizados da professora Ligia Knabben Becker, 65 anos, de Florianópolis, em Santiago de Compostela, que ela já visitou sete vezes, com amigos, o marido e também sozinha.

“Cada experiência foi diferente, mas me fez voltar igualmente transformada”, reflete ela, que relatou suas experiências no livro Mulheres no Caminho (Nova Letra).

O Caminho de Santiago, que completou 800 anos em 2014, é percorrido por adeptos das mais diversas crenças, geralmente a pé (há quem vá de bicicleta, a cavalo, moto ou carro). Há albergues geridos por igrejas ou prefeituras das cidades da rota e também hotéis mais confortáveis (e caros).

Antes de ir, adquira em instituições autorizadas pela Catedral de Santiago o passaporte peregrino, que custa cerca de 20 reais e será carimbado em vários pontos. “Os moradores dos vilarejos ajudam os peregrinos com água e comida, mas há também restaurantes”, diz Ligia.

Bagagem: Leve o essencial, pois, em geral, é preciso carregar tudo nas costas.

Estações: Prefira ir na primavera (de março a maio) ou no outono (de setembro a novembro).

Preparo físico: O caminho todo tem 800 quilômetros, que Ligia completa em um mês. Mas cada um segue no seu ritmo. É possível percorrer rotas mais curtas.

Istambul e arredores, Turquia

A agente de viagens argentina Rosana Sancricca, 56 anos, se converteu ao Evangelho há 22 anos, quando já morava no Rio de Janeiro. Por isso, quando decidiu visitar a Turquia, quis percorrer os caminhos do apóstolo Paulo e o roteiro das Sete Igrejas do Apocalipse.

Como base para visitar as igrejas, elegeu Kusadasi, na costa oeste, a uma hora de Istambul. “Quando lemos a Bíblia, pensamos uma coisa, mas ver aquilo de perto é uma experiência muito mais forte.”

O país é um dos destinos mais procurados tanto por evangélicos como por católicos – que fazem roteiros semelhantes e também visitam as igrejas do Vale do Göreme, refúgio dos cristãos do século 12, na Capadócia – e por muçulmanos.

Praticado por mais de 90% da população, o islamismo se faz presente especialmente nas inúmeras mesquitas espalhadas pelo país, que convocam para oração cinco vezes por dia.

A mais conhecida é a Mesquita Azul, ou Mesquita do Sultão Ahmed, em Istambul. Construída no século 17, chama a atenção pela imponente cúpula e pelos vitrais.

Quando ir: Pretende variar a programação religiosa? Em junho e julho, há festivais de música em Istambul. Mas espere calor intenso.

Etiqueta: Alguns dos lugares religiosos não permitem a entrada com ombros ou pernas de fora. Decotes também são proibidos.

Visto: Não é necessário.

Belém, Brasil

A procissão do Círio de Nazaré é um dos maiores eventos católicos do mundo. Realizada há mais de 200 anos em Belém, a festa religiosa reúne cerca de 2 milhões de peregrinos, que caminham pelas ruas da cidade em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré.

“Nunca vi algo parecido. Voltei com a sensação de que a minha fé não era nada diante do que eu tinha vivenciado, pela grandiosidade da festa e pela devoção enorme das pessoas que estavam lá”, conta a assistente técnica Solange Santana Silva, 37 anos, de Salvador, que andou por oito horas.

A procissão principal ocorre no segundo domingo de outubro, quando a imagem sai da Catedral de Belém e segue até a Praça Santuário de Nazaré, onde fica exposta por 15 dias. O trajeto tem apenas 3,6 quilômetros, mas pode levar até nove horas para ser percorrido. A romaria fluvial, no sábado anterior ao Círio, reúne cerca de 500 embarcações.

Traje: Na mala, coloque roupas leves e calçados confortáveis.

Lembrete: Beba muita água durante o percurso.

Não deixe de: Provar as comidas típicas, sobretudo os doces, como geleia de cupuaçu e bombom de açaí.

