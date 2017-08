Uma criança é estuprada na escola a cada cinco dias, no Rio

Uma pessoa é estuprada a cada cinco dias, em média, em escolas do Estado do Rio de Janeiro. Os dados são do Instituto de Segurança Pública (ISP), solicitados via Lei de Acesso à Informação pelo Jornal Extra. Embora os dados não especifiquem o tipo de unidade de ensino – escola municipal, estadual, particular ou de ensino superior – 90% dos boletins com data de nascimento registrada são de vítimas menores de idade.

Dos 89 casos registrados em escolas de janeiro de 2016 a abril deste ano, 74 foram de menores de idade, sendo 50 de crianças com 10 anos ou menos. Ocorrem mais estupros em escolas do que em estabelecimentos comerciais, prédios públicos e meios de transporte.

A investigação de crimes de violência sexual no ambiente escolar é prejudicada, primeiramente, pelo medo das testemunhas em denunciar os crimes. As testemunhas são comumente outros estudantes, crianças e adolescentes, que se sentem ameaçados e inibidos a denunciar abusadores e estupradores.

Em entrevista ao Extra, a diretora da Divisão de Atendimento à Mulher da Polícia Civil, delegada Márcia Noeli, afirmou que a educação sexual poderia incentivar um aumento das denúncias e, consequentemente, o combate à violência.

“A educação, nesse caso, é fundamental: crianças e jovens devem entender o que é estupro e que é errado, para poderem denunciar. E, em casos do tipo, qualquer pessoa pode denunciar, que a polícia inicia uma investigação”, declarou a delegada.

Na semana passada, cinco adolescentes foram detidos pela Polícia Civil, acusados do estupro coletivo de uma adolescente de 13 anos no Colégio Estadual Padre de Mello, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ). O crime foi denunciado à Polícia Civil pelo Conselho Tutelar, que recebeu informações de uma amiga da vítima. Após o início do inquérito o diretor do colégio foi afastado, sob a suspeita de que o colégio tenha tomado conhecimento do crime sem denunciá-lo.

Violência sexual no Rio

No período abordado foram registrados 6.222 casos de estupro. 85% das vítimas foram mulheres, e 58% das que declararam cor são negras e pardas. 40% foram crianças de até 10 anos, e 7% do total de vítimas de estupro foram bebês de até 3 anos. A média no Estado do Rio de Janeiro foi de 13 estupros por dia, e a maior incidência na capital e nos municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.