Susan Miller: Como o eclipse de 21 de agosto afetará cada signo

O mês de agosto nos trouxe o eclipse parcial da lua cheia, que estava em Aquário, no dia 7, e nos trará o eclipse total do Sol em Leão na próxima segunda-feira (21).

Os cientistas estão chamando o fenômeno de Grande Eclipse Norte-Americano, pois será visível apenas nos Estados Unidos, pela primeira vez desde 1918. A previsão é de que durante três minutos seja possível ver um “sol negro”.

O clima vai ser de pressão! Não apenas vamos ouvir novidades sobre nossas vidas durante o eclipse, mas também sobre o panorama do mundo. Muitas vezes, com um eclipse solar, especialmente um em Leão, um rei ou grande líder deixa o cargo. Não sabemos quem ou onde esse “rei” ou líder nacional está localizado, então temos que estar atentas.

Confira os efeitos do eclipse do dia 21 de agosto para cada signo:

Leão

22/7 a 22/8

O eclipse solar no seu signo aumenta a criatividade no trabalho e ajuda você a enxergar um panorama de sua evolução nos últimos meses. Isso é fundamental – quem sabe onde está escolhe melhor o destino a seguir.

Virgem

23/8 a 22/9

O dia 21 traz à superfície segredos que você não estava preparada para revelar – tenha calma, eles envolvem boas mudanças na carreira.

Libra

23/9 a 22/10

O foco deste eclipse será nas amizades. Se puder, organize com as amigas aquela viagem que vêm discutindo há tempos. Vocês irão estreitar laços e recordar os bons momentos. Tudo que fizer nesse período terá significado especial e será lembrado com carinho por muitos anos. Procure não se fechar em casa, pois Marte e Júpiter energizam também o setor que governa seus desejos profundos e é bem provável que logo você veja algum deles se materializando.

Escorpião

23/10 a 21/11

O eclipse iluminará sua casa de honras e realizações, que rege suas habilidades e reconhecimento profissionais. As oportunidades vão brotar com facilidade e você poderá contar com a ajuda de alguém próximo ao fazer suas escolhas. Marte, seu regente, em conjunção com o Sol e a Lua, dará impulso para isso.

Sagitário

22/11 a 21/12

A casa beneficiada pelo segundo eclipse de agosto é a das viagens. Será sua chance de brilhar! A rota será para um destino afastado e a vivência deixará uma marca, pois trará clareza a respeito do futuro e da história que deseja construir para você. Aproveite para escolher um caminho novo a seguir. Mas evite firmar acordos, já que Mercúrio estará retrógrado até 5 de setembro, causando confusões em questões mal resolvidas. No dia 27, um raro alinhamento entre Júpiter e Saturno vai ajudar você a atingir um objetivo.

Capricórnio

22/12 a 20/1

No dia 21, o eclipse solar traz benefícios: um triângulo dourado ligando Marte, Saturno, seu regente, e Urano garante estabilidade em sua moradia. Se quiser reformar a casa ou mudar, saiba que a nova condição vai se manter por anos. O amor estará em segundo plano neste mês, mas a mensagem do Universo é clara: invista em seus sonhos agora e colha o resultado depois.

Aquário

21/1 a 19/2

O foco deste eclipse será no amor. Marte ainda estará transitando pela casa do compromisso, proporcionando mais energia às relações a dois. A tendência será cristalizar o que vem acontecendo há algum tempo. Se estiver infeliz, opte por romper. Com Urano, seu planeta regente, em cena e estável em relação a Saturno, o resultado será positivo: você e seu parceiro podem decidir morar juntos, noivar ou casar. Mas, antes, reflita quanto está disposta a ceder ou a doar para fazer o novo projeto dar certo. Mantenha–se confiante e saiba que, qualquer que seja o desfecho, ele será positivo para você.

Peixes

20/2 a 20/3

O eclipse em Leão iluminará sua casa dos projetos e vocêse sentirá estimulada no trabalho e também incentivada a cuidar de si mesma. Pode ser que receba uma proposta de trabalho acompanhada de um salário generoso. Comece de uma vez aquele pacote da academia ou teste uma nova modalidade. Júpiter transitando pela sua casa do amor verdadeiro é a garantia de um romance cheio de magia. Não desperdice esse clima: se arrume e vá se divertir com o amado. Será uma oportunidade de criar ótimas lembranças.

Áries

21/3 a 20/4

O fenômeno do dia 21 sugere o início de um novo capítulo. Será um período relevante em sua vida pessoal. Para contribuir, Marte, seu planeta guardião, estará na sua casa do amor verdadeiro e fará um triângulo dourado com Urano e Saturno, trazendo os elementos da surpresa e da longa duração. Reveja relações que gostaria que fossem adiante e invista paixão e carinho nelas. A verdade é que o mês beneficia casais em geral; o clima será leve e frutífero para quem deseja aumentar a família.

Touro

21/4 a 20/5

Este eclipse estimula reformas e até a busca por outro endereço – pode ser que isso aconteça depois de você e o companheiro resolverem morar juntos. O que se dará nessa data será um fenômeno raro e extremamente poderoso. Um triângulo dourado vai se formar no céu com Marte, Saturno e Urano: portas trancadas há anos finalmente se abrirão. Aproveite as oportunidades, taurina!

Gêmeos

21/5 a 20/6

O eclipse solar irá estimular viagens, com destinos próximos de casa – o amor pode estar esperando em uma dessas escapadas. Você deve estar bem perto de fechar um acordo, talvez para um novo negócio ou para escrever um livro. Notícias incríveis vão aparecer de surpresa.

Câncer

21/6 a 21/7

As portas no setor das finanças serão ainda mais aberta neste segundo eclipse do mês. Você chamará a atenção da chefia e será reconhecida pelo seu trabalho. Se for autônoma, oportunidades interessantes estarão próximas – preste atenção e corra atrás dos bons resultados.

A astróloga Jacqueline Cordeiro explicou em transmissão ao vivo pelo Facebook os efeitos das mudanças no céu em agosto:

