Pais descobrem fungo dentro de mordedor popular no mundo todo

Um dos brinquedos mais famosos para crianças pequenas atualmente está assustando os pais pelo mundo. A girafinha Sophie é um popular mordedor que já teve mais de 50 milhões unidades vendidas ao redor do planeta , que mesmo com o preço salgado (no Brasil, custa cerca R$ 240,00) é febre entre os pais e escolha dos filhos de famosos – até Kim Kardashian presenteou seus pequenos com o brinquedo.

A girafinha promete estimular os cinco sentidos dos bebês e garante ser segura para mordidas dos pequenos.

Apesar disso, o brinquedo pode representar perigo para a saúde das crianças. Nos Estados Unidos, os pais estão abrindo o bonequinho e constatando um acúmulo de fungos dentro dele.

Uma mãe chamada Dana Chianese foi a primeira a denunciar o que ocorreu com o brinquedo do seu bebê. “Decidi abrir a girafa por curiosidade e descobri um verdadeiro experimento científico lá dentro”, ela escreveu. “Era fedorento. Fungos viviam dentro do brinquedo de morder da minha filha”, contou.

Leia também: “Nossos brinquedos são produzidos para serem utilizados por meninos e meninas”

Em seguida, outros pais começaram a compartilhar imagens de “experiências” semelhantes. De um dia para o outro, muitos decidiram “operar” a girafinha para ver o que havia dentro e tiveram a mesma surpresa desagradável.

The hubby and I saw lots of posts about parents finding mold inside the Sophie the Giraffe toy…so we made the difficult decision to decapitate the beloved teething toy…😢😵😷 #ripsophie #ewwww #makeitwithoutasqueakerplease #thosearentmyhands #sophiethegiraffe #gross Uma foto publicada por Tina Marie (@tinamariezfit) em Jan 16, 2017 às 3:48 PST

Saw on @kmbc9news about @sophiethegiraffe_usa having mold in it tonight….out of curiosity I cut ours open (that I clean often) and sure enough…black mold forming….GROSS! Clean your Sophie with Clorox or replace them!!! #sophiethegiraffe Uma foto publicada por Emily Gafford (@emilygafford) em Jan 16, 2017 às 4:33 PST

Cuidados

Em resposta às imagens, uma representante da marca do brinquedo disse à revista norte-americana chamada Good Housekeeping que é difícil comentar a situação uma vez que não examinaram os produtos. Ela reforça que é fundamental seguir as recomendações de limpeza do fabricante.

“Antes de mais nada, é importante saber que Sophie é feita de borracha 100% natural e, portanto, as instruções de limpeza devem ser cuidadosamente respeitadas. Como indicado na embalagem, recomendamos limpar a superfície da Sophie com um pano úmido. Ela não deve ser submersa em água nem enxaguada, para evitar que a água entre no interior, pois pode ficar danificada”, ela disse, em nota.

“Por favor, saiba que cada reclamação recebida é levada muito a sério e que o retorno do produto é sempre solicitado para um exame mais aprofundado. Além disso, saiba que a segurança das crianças e a satisfação dos pais é a nossa principal prioridade. Nos últimos 55 anos, sempre nos esforçamos para superar os padrões de segurança e todos os nossos produtos estão em conformidade com os mais rigorosos padrões globais.”

Leia também: 15 ideias para organizar os brinquedos das crianças

Outros pais também compartilharam imagens do brinquedo aberto, porém sem nenhuma mancha. Eles afirmaram seguir cuidadosamente as instruções de limpeza.

Una mama decidio investigar que habia dentro de la sophie y encontro un mordedor limpio dentro de ella. Ayer comente que el cuidado de todos los juguetes de nuestros bebes depende solo de nosotras o de la persona que cuida sus objetos. Si ensayamos un mordedor que guarde agua y saliva durante meses podemos encontrar hongos si lo mantenemos con las medidas que indica su folleto podemos mantener un juguete limpio. #noaldrama. Gracias @denisenader1990 por tu actitud de ayuda con otras mamas y aliviar un poco dudas. Gracias mil 💕 #sophiethegiraffe Uma foto publicada por De una mama a otra 💜💗 (@_violetarosa) em Jan 17, 2017 às 4:02 PST

Ainda não há esclarecimentos se os problemas envolvendo a girafinha Sophie é fruto de defeitos de fabricação ou descuido dos pais, mas a polêmica segue no Instagram.