Operação prende falsificadores de cosméticos de marcas famosas

Uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual de São Paulo prendeu uma quadrilha que falsificava produtos capilares de marcas como L’Oréal, Revlon e Silicon Mix, na quinta-feira (5). As mercadorias apresentavam substâncias nocivas à saúde, como formol, e em concentração proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), apontam as investigações.

De acordo com o Ministério Público, os produtos eram vendidos pela internet. Suspeita-se que a organização criminosa atuava havia quatro anos e era composta por 25 pessoas. A estimava é que o grupo faturava R$ 120 mil por mês com a venda de produtos falsificados, tendo arrecadado cerca de R$ 6 milhões durante todo o período. Desde julho de 2015, calcula-se que a foi movimentado R$ 1,4 milhão em vendas pela internet, fazendo vítimas em grande parte do território brasileiro.

A operação, denominada Reparação Absoluta, cumpre mandados de buscas e apreensões em 50 endereços, na capital paulista e em Franca, Sertãozinho, Leme e Bariri, no interior do estado. Pelo menos 18 suspeitos foram presos.

A procedência do produto pode ser verificada pelo consumidor checando a presença do selo da Anvisa, que deve estar afixado às embalagens. Além disso, recomenda-se buscar revendedores autorizados das marcas.

