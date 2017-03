Mulheres na Mídia: “Cinema blockbuster não acredita nas mulheres”

Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, nesta terça-feira (07), CLAUDIA apresenta o Mulheres na Mídia: evento com cinco paineis para debater a representatividade e presença feminina em diversas áreas da comunicação.

No terceiro quadro, abordamos o papel da mulher no entretenimento. Nossa diretora de redação, Tatiana Schibuola, conversou com Daniela Mignani, diretora do GNT; Maria Clara Spinelli, atriz; Patricia Kamitsuji, managing director na Fox Warner Brasil; Taís Araújo, atriz; e Vera Egito, roteirista de cinema.

Assista ao painel:

