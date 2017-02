Mensagem de pai para filha emociona em propaganda do Super Bowl

Considerado o espaço publicitário mais caro do mundo, o intervalo do Super Bowl, a final do futebol americano, costuma reunir uma série de comerciais novos e que fazem história — seja pelo capricho, pela mensagem ou pela criatividade.

A Audi é uma que está pronta para deixar sua marca em prol da igualdade de gêneros , como outras marcas já fizeram em anos passados.

Na campanha Daughter (Filha) que vai ao ar hoje à noite, no jogo entre New England Patriots e Atlanta Falcons, a montadora vai exibir um filme em que uma garota participa de uma corrida de carros com outros meninos e, enquanto vai ultrapassando os adversários e superando barreiras, a voz do pai dela vai dizendo: “O que eu falo para a minha filha? Conto que ao avô dela valia mais do que a avó? Que o pai vale mais do que a mãe? Conto para ela que, apesar de sua educação, sua motivação, suas habilidades, sua inteligência, ela automaticamente vai ser menos valorizada que qualquer homem que encontrar? Ou será que eu vou poder contar a ela algo diferente?”

Assista abaixo

Leia mais: Comerciais do Superbowl mostram mulheres fortes