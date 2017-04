Livros de Elena Ferrante irão virar série na HBO

A Série Napolitana da escritora Elena Ferrante, composta por quatro romances, irá para a TV em programa produzido pela HBO. As gravações devem começar em junho e a exibição está prevista para 2018. A autora, que assina com pseudônimo e não tem o rosto conhecido, está colaborando com os roteiristas da série por e-mail.

A primeira temporada, de oito episódios, corresponderá ao primeiro livro da série A Amiga Genial (Biblioteca Azul, R$ 44,90). Estão previstos mais 32 episódios para contar a totalidade da série original, que acompanha a vida das amigas Elena Greco e Lina Cerullo ao longo de suas vidas na Itália na segunda metade do século 20.

O italiano Saverio Constanzo será responsável pela direção dos episódios, que devem ter 50 minutos cada.