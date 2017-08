Aplicativo ajuda a encontrar o melhor ângulo para sua selfie

Tudo indica que não vamos parar de tirar selfies. Então que tal contar com a tecnologia para aperfeiçoar os autorretratos?

Foi apresentado na edição 2017 da ACM Conference on Designing Interactive Systems, na Escócia, o aplicativo, ainda sem nome, desenvolvido a partir de pesquisa com retratos de modelos virtuais representando pessoas comuns. As imagens foram captadas testando centenas de incidências de luz, posições e angulações de rosto.

Esse banco de selfies de “rostos comuns” passou por votação de milhares de voluntários, elegendo as que pareceram melhores. A partir do resultado, pessoas reais foram convidadas a se autorretratar, algumas delas já orientadas pelas composições aprovadas no teste anterior e sistematizadas em algoritmos. Os resultados de quem já utilizou a tecnologia foram 26% melhores do que as selfies feitas por dispositivos sem o app.

Diferente dos aplicativos que “consertam” sua selfie depois de tirada, a inteligência artificial elaborada pela equipe da Universidade de Waterloo, no Canadá, guia o usuário no momento de capturar a imagem, levando ela ou ele a concluir por si o melhor ângulo e luz para aquela foto.

Como tiramos selfies nas mais diversas ocasiões, com propósitos diferentes, uma só receita para a boa selfie não é suficiente. O diferencial do aplicativo é, portanto, avaliar cada situação e auxiliar o usuário a se retratar da melhor forma ali.

“As selfies tem crescentemente se transformado em um meio normal para as pessoas se expressarem e expressarem suas experiências. E as selfies não são todas criadas de forma igual“, avalia Daniel Vogel, professor de ciência da computação da universidade e co-criador da tecnologia, junto a Qifan Li, mestre na Waterloo.

Segundo o pesquisador, esse é o só o começo. Os mesmos princípios utilizados para orientação acerca da luz e do posicionamento do rosto podem ser aplicados para outras variáveis, como corte de cabelo, tipos de sorriso e até a roupa usada.