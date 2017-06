Paola Carosella: “Entendi que o mais valioso na empresa era eu”

Em 2012, a chef argentina Paola Carosella teve o dia que considera decisivo em sua carreira. “Estava no Brasil havia doze anos. Tinha uma filha de dois anos. Era dona de um restaurante quase falindo. Estava em um relacionamento absolutamente falido também, e morando no cheque especial”, disse a cozinheira em palestra no Day1, evento organizado pela Endeavor e Sebrae, na terça-feira (6).

A chef decidiu, então, que faria alguma coisa para dar uma virada em sua vida: “Naquele dia, eu entendi que o mais valioso que existia na empresa era eu. Pode parecer arrogante, mas não é: eu que cozinhava, que fazia as pessoas chegarem, e eu tinha que dar valor ao meu valor”. Ela se refere ao início do restaurante Arturito, gerido por sete outros sócios na época, e que não representava suas expectativas. “Queria ter pessoas felizes, um espaço branco e aberto, que soltasse raízes e tivesse hortas. Mas o que eu tinha era uma espécie de boate: um lugar todo preto, com música longe, caríssimo e com 14 mestres de cozinha. Cafona.”, lembrou.

No dia seguinte, Carosella entrou em contato com o banco e pegou um empréstimo de 2 milhões de reais. Com a quantia, tornou-se a única dona do Arturito. O restaurante estava em crise com a queda no número de clientes e funcionários desmotivados. “Fiz a única coisa que sabia fazer: trabalhar. Virei uma espécie de polvo no restaurante – em qualquer local dele, eu estava lá, desde desentupir a privada do banheiro até ir à junta comercial”. Às sextas-feiras, Carosella comandava a cozinha e no restante da semana atuava como empresária. Com seu menu, o restaurante voltou a florescer.

Um dos sucessos do cardápio da chef eram as empanadas, que acabaram entrando para o menu fixo do restaurante. Em 2014, criou, com o sócio Benny Goldenberg, o café de empanadas La Guapa, que conta com três unidades em São Paulo. Para comprovar o sucesso dos negócios, Carosella diz que todos os empréstimos tomados para trazer a luz o novo Arturito foram pagos e o La Guapa vale 40 vezes mais do que seu investimento inicial.

Início na cozinha e na carreira

Durante a infância, Carosella, filha de pais separados, cozinhava para ocupar os dias solitários no apartamento da sua mãe, que estudava e trabalhava durante boa parte do dia: “O que me resgatava era cozinhar. Eu voltava da escola e cozinhava, copiando minha vó ou as cozinheiras da televisão. Com poucos ingredientes, eu fazia de tudo. Comecei a preparar o jantar para esperar minha mãe voltar do trabalho”. A avó italiana servia de inspiração para sua culinária. “Eu me apaixonei pela coisa erótica da cozinha, de colocar a comida farta na mesa e todo mundo babar”, contou ela em referência ao modo da avó servir a comida.

A chef chegou ao Brasil em 2000. Após dez anos trabalhando em restaurantes, investiu os 500 mil reais de poupança que possuía para tirar um visto de investidora no país e abrir seu primeiro restaurante, Julia, que, apesar de bem sucedido na cozinha, encerrou as atividades devido aos desgastes de uma sociedade. Em seguida, abriu o Arturito, administrado inicialmente em conjunto com outros sócios e, atualmente, apenas seu.

