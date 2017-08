Palmirinha sobre violência doméstica: “Estava sempre com roxos”

Em entrevista a VEJA, a cozinheira e apresentadora Palmirinha Onofre, 86 anos, revelou que foi vítima de violência doméstica enquanto era casada. “Eu estava sempre com o olho inchado, machucada, com roxos pelo corpo.”

Mãe de três meninas com o ex-esposo, Palmirinha lembra que infelizmente as filhas presenciaram as cenas de violência. “Eu fechava a porta, mandava elas irem para outro quarto, procurava esconder, mas elas viam.”

O basta para a situação foi dado depois de 20 anos de relacionamento. “Eu falei: ‘Chega!’ Ele me maltratava muito. Eu segurei [o casamento] porque pensava que, se me separasse, minhas filhas poderiam não ter um bom casamento. Mulher separada não era bem vista.“

