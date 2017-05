Olivia Newton-John revela que seu câncer de mama voltou

Eterna estrela de Grease, a atriz e cantora Olivia Newton-John, 68 anos, revelou nesta terça (30) que está enfrentando novamente uma batalha contra um câncer de mama. Ela já havia sofrido da doença em 1992, mas os médicos a diagnosticaram outra vez com câncer de mama com metástase no sacro, segundo um comunicado publicado na página da cantora no Facebook.

“Olivia Newton-John está relutantemente adiando as datas de sua turnê em junho nos Estados Unidos e Canadá porque suas dores nas costas revelaram ser um câncer de mama que teve metástase para a região sacral (região no final da coluna que encontra-se entre o quinto segmento lombar e o cóccix)”.

O comunicado também relata que Olivia vai continuar com terapias naturais de bem-estar, que já costumava realizar, além de completar o tratamento com sessões de radioterapia. “Eu decidi tomar minhas próprias decisões sobre as terapias depois de consultar meus médicos e terapeutas naturais, além da equipe médica do Olivia Newton-John Cancer Wellness e Research Centre, na Austrália”.

Leia também: Tudo o que você precisa saber para prevenir, diagnosticar e tratar o câncer de mama

Depois da incidência da doença há 25 anos e da morte de sua irmã Rona em decorrência de um câncer no cérebro, em 2013, a artista abriu o Olivia Newton-John Cancer Wellness e Research Centre. Localizado em Melbourne, o centro de pesquisa foca em tratamentos alternativos contra o câncer e recebe parte da renda de seus concertos.

A artista se tornou uma defensora do estilo de vida mais saudável após sua primeira luta contra o câncer de mama. Segundo seus assessores, ela está confiante de que voltará a trabalhar ainda este ano.

Por causa do diagnóstico, Olivia decidiu adiar os shows que faria em junho nos Estados Unidos e no Canadá. “Ela não aceitará nenhum pedido de entrevistas, já que seu foco é no tratamento e na cura”, finaliza o comunicado, dizendo que quem comprou ingressos para a turnê pode pedir um reembolso ou aguardar as novas datas que serão anunciadas no site oficial de Olivia nas próximas semanas.

Nascida no Reino Unido e criada na Austrália, Olivia ficou mundialmente famosa após protagonizar o filme Grease – Nos Tempos da Brilhantina em 1978 ao lado de John Travolta. Ela também estrelou o musical Xanadu, em 1980, que fez muito sucesso no Brasil. Além da carreira como atriz, ela emplacou diversos hits pops, a exemplo de A Little More Love e Physical, que tocaram em muitas rádios mundo afora.

Leia também: 15 fatos que você não sabia sobre Grease