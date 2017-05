“Não me falta coragem para os temas delicados”, diz Jolie

A determinação de Angelina Jolie, 41 anos, serviu de suporte para a criação da Mon Guerlain, fragrância que une a delicadeza da lavanda com a intensidade do sândalo para representar a força feminina.

“Conheci tantas pessoas inspiradoras durante as minhas viagens, que não me faltam coragem e força para falar de temas delicados”, disse a CLAUDIA a atriz, enviada especial do Alto Comissariado da ONU para refugiados.

Dona de uma beleza exuberante, Jolie contou ainda que tem uma ligação especial com perfumes, por lembrarem sua mãe, morta em 2007, e falou sobre seus hábitos diários: “Sigo uma rotina básica de cuidados, com foco na pele. Com tanto trabalho e seis crianças, não sobra tempo para mim”.

