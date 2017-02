“Não é não”: Evaristo Costa publica vídeo especial de Carnaval

O jornalista Evaristo Costa, 40 anos, é sucesso nas redes sociais. O carinho começou antes mesmo de ele ter perfil próprio, mas devido ao seu carisma na bancada do Jornal Hoje.

Seu perfil criado no Instagram há cinco semanas já tem mais de 3,3 milhões de seguidores. Como tudo que ele posta vira notícia em diversos sites – ou repercute no Twitter e no Facebook –, ele aproveitou a véspera de Carnaval para publicar um vídeo temático sobre a maior festa do Brasil.

Entre uma gracinha e outra, o jornalista tenta conscientizar seus seguidores. “Respeite-se e respeite os outros também. Não é não” alerta enquanto a mensagem “#CarnavalSemAssédio” aparece na tela.

Além disso, ele também lembrou a importância da hidratação e do consumo consciente de álcool. “Adianta falar para não beber? Então, beba com moderação. E, se beber, não dirija” avisa.

Para finalizar, ele brinca com o colega de profissão Pedro Bial ao dizer “não se esqueça do filtro solar” – o apresentador narrou um vídeo motivacional no início do milênio que trazia essa mensagem – ” e da camisinha, né?“, completou Evaristo.

Em 30 minutos, o vídeo já tinha mais de 15 mil curtidas e 39 mil visualizações.

Veja: