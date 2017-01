Marcello Novaes e Letícia Spiller trocam declarações: “Muito amor”

Marcello Novaes, 54 anos, foi o convidado do dia no quadro “Arquivo Confidencial”, do “Domingão do Faustão”, da Globo, neste domingo (15). Além dos depoimentos da família, as palavras de Letícia Spiller, 43 anos, ex-esposa do ator, tocaram a plateia e os telespectadores.

Leia também: 5 fatos provam que Letícia Spiller e Marcello Novaes têm a melhor relação pós-casamento do mundo

A atriz relembrou o casamento dos dois, mencionando as brigas e a imaturidade que tinha (na época,aos 21 anos), mas também o belo sentimento que mantinham um pelo outro. “O Marcello é uma pessoa muito importante para mim, pessoa que sempre esteve ao meu lado. A gente se desentendia muito nessa época, provocado também pela diferença de expectativas. Mas eu acho que a vida nos uniu para nunca mais nos separar, até porque temos o fruto da nossa relação [o filho Pedro]“, revelou. No final, aproveitou a oportunidade para se declarar. “Eu te amo. Que você continue com muita luz, saúde, alegria e harmonia no seu caminho. Tudo de melhor para você, que você consiga todos os seus sonhos e as coisas mais simples, que são as mais importantes. Muito amor”, finalizou.

Em sua resposta, Novaes afirmou nutre o mesmo carinho por ela. “O que eu pude viver com essa mulher… Até hoje eu olho para a Letícia… Você se separa, o amor pode acabar numa vertente, mas a Letícia é uma mulher por quem eu tenho uma extrema admiração, como profissional, mãe, minha amiga, minha parceira, minha companheira, sempre foi“, afirmou. “Terminei amando demais a Letícia, estava muito apaixonado. Foi dificílimo o término, uma barra pesada. O amor mexe muito com a gente”, acrescentou. “Então, Letícia, eu também amo muito você”, disse.

Assista ao trecho aqui.