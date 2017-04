Leila Cordeiro sobre Eliakim: “Por 32 anos vivemos um pro outro”

Leila Cordeiro e Eliakim Araújo eram chamados de casal 20 do jornalismo brasileiro na década de 1980. Eles ficaram famosos por apresentar juntos telejornais de emissoras como Rede Globo, SBT e TV Machete – como o Jornal Nacional. Em junho do ano passado, Eliakim morreu de câncer após 32 anos de união com Leila. “Ele descobriu [a doença] 45 dias antes de morrer”, contou a jornalista ao apresentador Gugu Liberato. A conversa foi ao ar na noite de quarta-feira (05) na Record.

A fama e o reconhecimento do trabalho em parceria do casal 20 atravessou as fronteiras nacionais. Em 1997, dois se mudaram para os Fort Lauderdale (EUA). Lá viveram por duas décadas produzindo um telejornal para a CBS totalmente em português voltado para a comunidade de imigrantes local. Os dois tiveram quatro filhos juntos, Alexandre, Frederico, Ana e Lucas.

“O médico nos disse que ele ia morrer”, contou a jornalista, que fez questão de esconder a informação dos filhos ao longo de todo o processo. “Eu não tinha esperança, sabia que ele ia, só não sabia que ele ia tão rápido”, disse ao Gugu. No entanto, ela não quis deixar o marido sem esperanças, mesmo após a declaração do especialista: “Eu disse para ele, ‘você não vai morrer, porque eu não vou deixar'”.

Apesar do sofrimento, Leila tem orgulho de toda sua dedicação a Eliakim. “Eu tenho a minha consciência tranquila de tudo que eu fiz. Não só nos 32 anos que vivemos um para o outro, como pelos 45 dias [cuidando dele doente]”, conta, “Nesses 45 dias, terminei de cumprir minha missão com a maior dignidade e amor que alguém poderia“.

Ela conta que seu carinho foi reconhecido pelo marido. “Ele chamou o Lucas e falou ‘ainda bem que eu que estou indo embora, se não você ia ficar sem os dois, porque eu não conseguiria viver sem ela'”, relatou. Pouco antes de partir, Eliakim perguntou à amada se a vida que ela dizia existir após a morte era real. Após confirmação da esposa, ele declarou “então é de lá que eu vou agradecer tudo que você fez por mim, porque eu não vou ter tempo nessa vida”.

Passada a tempestade, Leila está revivendo um amor antigo. Em fevereiro, ela assumiu a relação com o cirurgião-geral Wilson Pariz. “Ganhei um presente de 60 anos: ser feliz de novo”, disse a jornalista à coluna de Patrícia Kogut. No passado, ela e o cirurgião-geral chegaram a ser noivos e tinham até marcado a data do casamento. No entanto, a união não foi concretizada e cada um seguiu rumos diferentes: ela se casou com Elikam e Wilson com sua ex-esposa.

O reencontro despertou sentimentos adormecidos. Leila relatou à colunista: “Wilson me procurou e, no início, eu pirei. E ele lá, firme, aguentando as minhas crises. Até que essa amizade com amor enrustido trouxe à tona um sentimento forte do passado e a gente se entregou a isso. É uma longa e bela história. Ele guardou fotos e cartas. Eu deletei. Nunca mais o vi, nem soube dele. Confesso que, para mim, foi muito difícil admitir que poderia amar de novo em tão pouco tempo. Mas resolvi enfrentar o desafio e aqui estamos velejando.”