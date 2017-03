Famosos se unem a crianças refugiadas em ato pela paz na Síria

Diversos famosos se reuniram no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (15), para lembrar os seis anos da Guerra da Síria. O Ato pela Paz uniu artistas e crianças refugiadas aos pés do Cristo Redentor para chamar a atenção da sociedade sobre o conflito que devasta o país há tanto tempo.

O evento foi organizado pelo Movimento Amor Sem Fronteiras, liderado pela atriz Dani Suzuki, e pela ONG IKMR e teve a presença de atores como Bruna Marquezine, Maytê Piragibe, Cassia Kis Magro e Carolina Ferraz.

“É fazer parte de um movimento que traz equilíbrio, reforça nossos valores e planta amor. Esse é um projeto que me engrandece como ser humano”, disse Suzuki à Veja RJ.

Juntos pela paz #amorsemfronteiras A post shared by Carolina Ferraz (@carolinaferrazoficial) on Mar 15, 2017 at 7:42am PDT

Com as crianças do Coração de Jolie 💙💙💙 #comosrefugiados #atodepaz #amorsemfronteiras A post shared by @maris2zete on Mar 15, 2017 at 7:18am PDT

A ONG IKMR atua no país desde 2014 para promover, esclarecer, conscientizar e defender os direitos das crianças refugiadas no Brasil. Somente em 2005, o país recebeu 8.400 pessoas de acordo com o Comitê Nacional para Refugiados.

Além do Ato pela Paz, a ONG já realizou outras campanhas, como a Meu Coração Bate Jolie. Inspirada na atriz Angelina Jolie, a iniciativa buscou difundir novas formas de agir, defender, lutar, cuidar, amparar, proteger e apoiar as crianças refugiadas.

A cantora Elba Ramalho foi uma das presentes no local. A paraibana se juntou ao Coro Infantil Coração Jolie e cantou ao lado de 35 crianças, de 12 países distintos – Síria, Iêmen, Irã, República Democrática do Congo e Sudão do Sul – pedindo a paz mundial.

Crianças refugiadas no Brasil, vindas de diversos países.❤️#amorsemfronteiras A post shared by Elba Ramalho (@elbaramalho) on Mar 15, 2017 at 6:05am PDT

Ato pela Paz no mundo no Cristo Redentor, no dia em que lembramos os seis anos de conflitos na Síria! Paz Pela Paz!🙏🏻 #amorsemfronteiras A post shared by Elba Ramalho (@elbaramalho) on Mar 15, 2017 at 5:59am PDT

Quem também cantou ao lado de meninos e meninas refugiadas foram os cantores Tiago Iorc e Maria Gadu.

Malu Mader, Marcella Rica, Priscila Fantin, Mariana Ximenes, Cássio Reis, Thiago Fragoso, Flávia Alessandra e sua filha, Giulia Costa também marcaram presença na cerimônia.

Manhã incrível e em ótima companhia com essas crianças lindas! Elas são refugiadas e fazem parte de um projeto da @ikmr_brasil com @danisuzuki #AmorSemFronteiras A post shared by Mariana Ximenes (@marixioficial) on Mar 15, 2017 at 7:27am PDT

Hoje foi dia de #AmorSemFronteiras no Cristo Redentor com crianças refugiadas da ONG @ikmr_brasil! Não pude ir, mas faço questão de postar esse registro e apoiar a causa. A post shared by Paolla Oliveira (@paolaoliveira5) on Mar 15, 2017 at 8:14am PDT