Giovanna Antonelli, 40 anos, aproveitou o domingo (8) para curtir uma sessão de cinema com as suas gêmeas. Sofia e Antônia, de 6 anos, se divertiram com direito à pipoca e companhia de amigos.

As duas estão lindas! Veja só como cresceram:

As meninas são frutos do casamento da atriz com o diretor Leonardo Nogueira. Antonelli também é mãe de Pietro, 11 anos, filho de Murilo Benício.