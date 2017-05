Brad Pitt fala pela primeira vez sobre o divórcio

Após quase oito meses de silêncio, Brad Pitt fala pela primeira vez em detalhes sobre o divórcio com Angelina Jolie. O ator de 53 anos estampa a capa da mais nova edição da revista americana GQ Style.

Na longa conversa, o astro de Hollywood contou que está tentando se acostumar com a solidão de viver na casa que antes era ocupada pelos seus seis filhos — agora dividida apenas por ele e seu buldogue, Jacques. Pitt disse que vem fazendo terapia e citou episódios marcantes de sua infância em Springfield, nos Estados Unidos, sobre sua criação familiar e de como se tornou dependente do álcool. “Eu fui criado com aquela mentalidade de que o pai tem que ser o todo-poderoso, o forte que não tem dúvidas e que sabe de tudo — em vez de realmente conhecer suas próprias dúvidas e lutas. E, com o divórcio, isso me deu um soco na cara: eu preciso ser mais, tenho que ser mais pra eles e dar o exemplo. E eu não estava sendo bom nisso.”

Em entrevista à publicação, o ator reconheceu que a bebida foi um dos fatores que levaram ao divórcio. “Não me recordo de um dia, desde que saí da faculdade, que não tenha ficado bêbado ou fumado maconha. Era como eu fugia dos meus sentimentos. Quando comecei minha família larguei tudo, menos o álcool. E eu estava bebendo muito. A bebida se tornou um problema”, conta antes de relatar estar sóbrio por seis meses. “Agora eu tenho o controle das minhas emoções novamente. (…) Para mim, esse período está servindo para observar meus erros e fraquezas. Sou um cara que ganhou na loteria, mas perdi meu tempo perseguindo coisas vazias.”

O astro, que foi inocentado das acusações de abuso infantil ainda relatou sobre quando Jolie acionou o Child Services, departamento do governo responsável por cuidar da proteção de jovens e crianças. “Eu estava realmente à parte e preso a um sistema quando o Child Services foi chamado. Depois disso, nós fomos capazes de trabalhar juntos para resolver isso. Nós dois estamos fazendo o nosso melhor. Uma vez ouvi um advogado dizer: ‘Ninguém ganha no tribunal – é apenas uma questão de quem se machuca mais’. E parece ser verdade, você gasta um ano apenas focado em construir um caso para provar o seu ponto e que você está certo e o outro está errado. É um investimento maligno que eu me recuso a fazer.”

Divórcio conturbado

O casal estava junto desde 2005, mas só se casou em agosto de 2014. Após a união oficial de três anos, Angelina Jolie pediu o divórcio em setembro de 2016. O rompimento foi repentino, seguindo um incidente no qual Pitt teria sido agressivo com pelo menos um de seus seis filhos. Jolie busca a custódia integral das crianças, com direito de visita de pai. Em novembro, o ator pediu a guarda compartilhada dos filhos Maddox (15), Pax (13), Zahara (12), Shiloh (10) e os gêmeos Vivienne e Knox, de 8 anos.

Pitt afirma que o ex-casal chegou ao consenso de pensar antes nos filhos durante a disputa pela guarda. “Eu simplesmente me recuso [a enfrentar um longo processo de custódia]. E, felizmente, minha parceira concorda com isso, já que é muito chocante para as crianças de repente ter sua família destruída completamente. Então tudo tem que ser feito com muito cuidado e delicadeza. O foco é que todos nós possamos sair mais fortes e melhores disso– não há outro resultado“, ponderou.