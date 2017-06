Brad Pitt se desculpa com Jennifer Aniston 12 anos após separação

O fim do casamento de cinco anos de Brad Pitt, 53 anos, e Jennifer Aniston, 48 anos, foi acompanhado pelo mundo todo. Tudo porque o ator deixou a estrela de Friends após engatar um romance com Angelina Jolie nos bastidores do filme Senhor e Senhora Smith – com quem ficou junto por 11 anos.

Além da dor do término, Aniston precisou lidar com a grande cobertura midiática e com a eterna pressão de ser ex-esposa do homem do casal 20 de Hollywood. Agora, 12 anos depois, Brad enfim pediu desculpas a ela.

“Brad se desculpou por ter partido seu coração”, uma fonte próxima à atriz disse à revista americana Life And Style. “Ele não costuma se abrir dessa forma, mas com terapia e recuperação, ele aprendeu a expressar seus sentimentos. Ele se desculpou por toda a dor que causou a ela.”

Segundo ela, a atriz se mostrou bem aberta ao pedido de desculpas do ex. “Uma nova era começou para eles”, disse. Outra fonte acrescentou que Aniston disse a Brad que o perdoava e que era para ele focar no futuro.

As sessões de terapia se iniciaram após o fim do relacionamento com Jolie, no ano passado. O ator admitiu ter problemas sérios com o álcool e tem feito tratamento para se livrar do vício. Já Jennifer Aniston se prepara para celebrar os dois anos de casamento com o ator Justin Theroux.

