8 casais famosos que queríamos que fossem reais

Há casais que amamos, mas que insistem em existir só dentro das telas – e nas nossas imaginações. Fizemos uma bela lista deles!

1- Kate Winslet e Leonardo Di Caprio

O lendário casal de Titanic (1999) voltou a se encontrar nas telas como par em Foi apenas um sonho (2008), que rendeu o prêmio de Melhor Atriz para Kate Winslet no Globo de Ouro. Fora dos sets de filmagem, a dupla mantém uma simpática e sincera amizade há 20 anos, tornando inevitável a vontade dos fãs em vê-los como casal.

Na semana passada, a revista norteamericana Star anunciou que Kate e Leo estariam namorando, embora não passasse de um falso boato. Mas nós continuamos sonhando!

2- Emma Stone e Ryan Gosling

Quem assistiu La La Land (2016) saiu do cinema com o coração aquecido, com certeza. Não foi a primeira vez que Stone e Gosling contracenaram como casal: eles também estiveram juntos em Amor a Toda Prova (2011) e Caça aos Gângsteres (2013).

Gleen Ficarra, diretor de Amor a Toda Prova, já afirmou em entrevista que o casal tem muita química, e “um senso de humor bastante similar”. Imagina esses dois dançando juntos na vida real?

3- Evaristo Costa e Sandra Annenberg

A parceria entre os dois jornalistas durou mais que muito casamento: foram 14 anos lado a lado no Jornal Hoje. A bancada fez com que Evaristo e Sandra dividissem risadas, momentos históricos e emocionantes.

No dia 27 de julho, Evaristo se despediu do telejornal, e contou com o apoio de Sandra, companheira de longa data. O jornalista está morando na Inglaterra, com a esposa Amalia, as filhas Francesca, 5, e Antonella, 4.

4- Jennifer Lawrence e Bradley Cooper

Em pelos menos duas ocasiões, Jennifer Lawrence e Bradley nos arrancaram suspiros: o casal está impecável em O Lado Bom da Vida (2012) e em Joy – O Nome do Sucesso (2015), ambos sucesso de bilheteria e crítica. Eles também estrelaram juntos Trapaça (2013) e Serena (2014).

A química transcende a tela e alcança o público. Os dois já provaram ser uma receita infalível. J-Law e Cooper afirmam que não há nem nunca houve nenhuma relação extra-trabalho entre eles. Aguardamos ansiosas os próximos trabalhos da dupla!

5- Eduardo Moscovis e Carolina Ferraz

Tá bem, a gente sabe que o irresistível casal Milena e Nando aconteceu há 20 anos. Nem por isso deixamos de achar que esses dois juntos é muito sucesso! Eram só aparecer em Por Amor que o clima de romance apaixonado tomava conta do ar. Eles foram convidados para estrelar, na sequência, a novela Pecado Capital.

É demais a gente pedir um bis?

6- Adam Sandler e Drew Barrymore

Já foram três comédias românticas em que acompanhamos Sandler e Barrymore como casal: Afinado no amor (1998), a inesquecível Como Se Fosse A Primeira Vez (2004) e Juntos e Misturados (2014).

Em diversas entrevistas, ambos já afirmaram que adoram trabalhar juntos, que há humor, sintonia e amizade de sobra, mas nada além disso. OK, podemos dar replay em algumas cenas de Como Se Fosse a Primeira Vez e nos daremos por satisfeitas.

7- Claudia Raia e Alexandre Borges

Antes de se separar do ator Edson Celulari, Claudia Raia chegou a brincar dizendo que tinha mais intimidade com o colega Alexandre Borges do que com o próprio marido.

Não é à toa. No total, já foram 6 novelas vivendo um par romântico fictício, e nos envolvendo na história. Alexandre está solteiro desde 2015, e Claudia Raia tem um novo companheiro, Jarbas Homem de Mello, desde 2013.

8- Cameron Diaz e Tom Cruise

Explosiva combinação, não? Esses belos olhos claros ficam um charme juntos, e muitas publicações norteamericanas já tentaram emplacá-los como casal. Tom Cruise está solteiro desde 2012, quando ele e Katie Homes se separaram. Já Cameron… casou-se em 2015 com o músico Benji Madden. Não foi dessa vez.